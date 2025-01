Le rapport Les fusions et acquisitions au Canada en 2025 indique une reprise graduelle avec une légère hausse dans les secteurs des services financiers et du capital d'investissement

TORONTO, le 7 janv. 2025 /CNW/ - Le marché canadien des fusions et acquisitions (F&A) en 2025 évolue dans un contexte complexe marqué par des défis de longue date en matière de productivité et des changements de politique potentiels de la part de la nouvelle administration américaine. Malgré ces obstacles, un optimisme prudent règne, alors que le marché montre des signes d'une modeste reprise en matière du nombre de transactions.

L'augmentation de l'activité entre juillet et novembre 2024 reflète une reprise progressive plutôt qu'une augmentation rapide, alors que les inquiétudes persistantes concernant la crise de la productivité continuent de ralentir l'industrie.

« Il est essentiel de s'attaquer à la crise de la productivité au Canada pour stimuler la croissance économique et améliorer notre compétitivité sur la scène mondiale », a déclaré Sean Rowe, Leader national, Transactions, Marchés et création de valeur, PwC Canada. « Les négociateurs devraient envisager d'adopter la transformation technologique et d'investir dans l'innovation pour réaliser des progrès durables. »

Les problèmes de productivité du Canada, qui persistent depuis la révolution numérique des années 1980, continuent de faire obstacle au progrès économique. En outre, la lenteur avec laquelle le pays adopte la transformation numérique et la sous-utilisation des ressources naturelles ont entraîné une baisse de la productivité du travail et une stagnation des investissements en capital.

Les récentes élections américaines posent également de nouveaux défis aux négociateurs canadiens dans un contexte de changements potentiels des politiques commerciales, notamment l'incertitude concernant les tarifs douaniers et le maintien du libre-échange en Amérique du Nord. Ces changements peuvent retarder les transactions, car les entreprises réévaluent leurs stratégies pour atténuer les risques et maintenir leur part de marché aux États-Unis.

« La crise de la productivité au Canada signifie que les entreprises canadiennes doivent prendre des mesures immédiates pour assurer leur succès à long terme. L'incertitude engendrée par d'éventuels changements de politique de la part de la nouvelle administration américaine, conjuguée à l'accélération de la révolution numérique et à l'augmentation des risques géopolitiques, ajoute une nouvelle couche de défis pour les entreprises canadiennes », a précisé Michael Dobner, associé et leader national, Analyse économique PwC Canada. « Toutefois, ces défis multiples offrent aux négociateurs une occasion unique de faire partie intégrante de la solution, en élaborant et en mettant en œuvre des stratégies d'acquisition qui permettent de relever ces défis. »

Le secteur des services financiers en tête de file : Dans cet environnement en pleine évolution, le secteur des services financiers apparaît comme un leader dans l'exploitation de la technologie pour favoriser la transformation. Fortement axé sur la croissance par le biais de fusions et acquisitions, ce secteur acquiert activement des entreprises technologiques afin d'optimiser les opérations, de réduire les coûts et d'améliorer l'engagement avec les clients.

De même, des secteurs comme l'industrie manufacturière de pointe, la haute technologie et les technologies de la santé sont également prêts à croître, alimentés par l'impératif d'innovation et d'efficience. Il sera essentiel de s'attaquer à la crise de la productivité par l'entremise du développement de la propriété intellectuelle et par des solutions technologiques pour relancer la croissance et s'établir comme un chef de file dans ces domaines.

Faits saillants :

Intégration technologique : L'accent est mis sur l'acquisition d'entreprises axées sur la technologie, en particulier dans le secteur des services financiers, afin d'optimiser les opérations et d'améliorer l'engagement avec les clients grâce à des plateformes infonuagiques, à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique.



Croissance sectorielle : Les secteurs tels que la fabrication de pointe, la haute technologie et les technologies de la santé devraient connaître une activité accrue en matière de fusions et acquisitions, alors que ceux-ci tirent parti de l'innovation et de l'efficience pour stimuler la croissance.



Influence du capital-investissement : Les investissements en capital-investissement devraient contribuer à résoudre les problèmes de productivité, en mettant l'accent sur la consolidation des petites entreprises afin de gagner en taille et capacités et de soutenir les investissements dans l'automatisation et la technologie.



Transformation économique : Alors que les entreprises et les gouvernements s'attaquent aux problèmes nationaux de productivité, les activités en matière de fusions et acquisitions sont susceptibles de s'aligner sur les efforts de transformation économique, notamment l'expansion des entreprises dans la fabrication de pointe et la haute technologie, et la consolidation des entreprises vulnérables aux perturbations technologiques.



Incertitude géopolitique : Les changements potentiels de politique de la nouvelle administration américaine pourraient engendrer de l'incertitude, en particulier en ce qui concerne les politiques commerciales. Cette situation pourrait retarder les transactions, car les entreprises réévaluent leurs stratégies pour atténuer les risques.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos de PwC Canada

Chez PwC Canada, notre mission est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 6 500 associés et employés dans l'ensemble du pays se consacrent à livrer des services de qualité en certification, fiscalité et conseils et transactions. PwC Canada est membre du réseau de cabinets PwC qui compte plus de 370 000 personnes dans 149 pays. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.pwc.com/ca.html.

SOURCE PwC Management Services LP

Pour les médias, veuillez contacter : Anuja Kale-Agarwal, Directrice principale, Communications, PwC Canada, [email protected]