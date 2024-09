LES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS DES HÔTELS DU GRAND MONTRÉAL DOIVENT EXIGER DE LEUR SYNDICAT DE METTRE DES EFFORTS SUR LES NÉGOCIATIONS

MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - L'Association hôtelière du Grand Montréal déplore le manque de rigueur des syndicats impliqués dans les négociations avec les hôteliers du Grand Montréal. Alors que les négociations se poursuivent intensément aux différentes tables de négociations de chacun des hôtels concernés, la CSN gaspille son temps et son énergie à distraire ses membres et tromper le public en accentuant des moyens de pression inutiles. L'Association hôtelière du Grand Montréal rappelle qu'une première entente a été conclue lundi dernier et que des discussions se poursuivent avec d'autres hôteliers qui pourraient se conclure prochainement par des ententes.

« On comprend mal la stratégie syndicale alors que les négociations se sont intensifiées. Les syndicats devraient concentrer leurs énergies et leur temps aux tables de négociations pour en arriver à des ententes qui respectent la capacité de payer de chacun des hôtels. Il ne peut y avoir une seule et même entente pour tous les hôtels car ils opèrent tous dans des contextes et des marchés différents. » d'expliquer la présidente-directrice générale de l'Association hôtelière du Grand Montréal, Dominique Villeneuve.

L'AHGM rappelle que l'industrie hôtelière de Montréal est une source d'emplois de qualité, avec des salaires de base dépassant largement le salaire minimum et offrant de nombreuses opportunités de carrière. Les salaires ont suivi l'inflation depuis 8 ans, ce qui a permis de protéger le pouvoir d'achat des employés de l'industrie.

Fondée en 1949, l'Association hôtelière du Grand Montréal est la porte-parole de l'industrie hôtelière du Grand Montréal. Avec dans ses rangs une centaine d'établissements hôteliers totalisant près de 19 000 chambres, elle soutient, représente, valorise et mobilise les acteurs.trices de son industrie dans une perspective de développement durable.

