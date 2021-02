Les employés et retraités de la Banque Nationale remettent un don de plus de 3,6 millions de dollars à Centraide United Way

Plus de 25 millions de dollars ont été remis au cours des huit dernières années.

Le don est composé des contributions de milliers d'employés et retraités de la Banque Nationale à travers le Canada et d'un don institutionnel.

L'équipe de la campagne Centraide United Way de la Banque Nationale a pu compter sur l'appui de quatre cogouverneurs :

Paolo Pizzuto , premier vice-président, Particuliers

Patrice Roy , vice-président, Solutions de paiements, trésorerie et services internationaux

Stéphanie Larivière, directrice générale et cochef, Ventes institutionnelles - Revenu fixe, devises et commodités

La Banque a également pu compter sur le leadership de Darren Ablett , directeur général et chef, Hypothèques, financement d'actifs et trésorerie, qui a permis au secteur des Marchés financiers à Toronto d'amasser des sommes importantes dans le cadre de la campagne.

« Les personnes les plus vulnérables de la société ont été particulièrement affectées par la crise sanitaire. Leur prêter main-forte est plus important que jamais », a mentionné Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « Nos employés ont participé de façon marquée à la dernière campagne de Centraide United Way. C'est une grande fierté de voir qu'on peut se mobiliser et avoir un impact positif dans notre communauté malgré les circonstances exceptionnelles que nous traversons tous. »

Forte d'un actif de 332 milliards de dollars au 31 octobre 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 500 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

