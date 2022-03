« Je suis fier de la compassion et de la générosité de nos gens », déclare Jamie Coulter, chef de la direction des opérations canadiennes de Raymond James. « Nous sommes de tout cœur avec les millions de personnes affectées par cette terrible guerre non voulue. Nous sommes solidaires avec les Ukrainiens dans leur ferme volonté de vivre librement et en paix. »

