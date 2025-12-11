HALIFAX, NS, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a annoncé aujourd'hui que les accords préliminaires conclus avec l'Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA) le 18 octobre 2025 ont été ratifiés par ses employés de la Révision générale et de la Maintenance en ligne. L'AMFA représente 320 employés de la Révision générale et 502 employés de la Maintenance en ligne de Jazz. Les nouvelles conventions collectives, d'une durée de cinq ans, prévoient des augmentations de salaire concurrentielles et d'autres améliorations.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 70 destinations en Amérique du Nord.

