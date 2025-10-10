HALIFAX, NS, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est ravie d'annoncer qu'elle a remporté le prix DriverCheck pour l'employeur le plus sûr au Canada dans la catégorie des transports collectifs. Les lauréats des prix Canada's Safest Employers ont été annoncés lors d'un gala à Toronto.

« Cette reconnaissance en tant qu'employeur le plus sûr au Canada témoigne de la force de notre culture de sécurité et de l'engagement de chaque membre du personnel de Jazz, a déclaré Doug Clarke, président de Jazz. La participation active de notre équipe en ce qui a trait aux rapports de sécurité et son dévouement envers la sécurité psychologique nous permettent de nous démarquer. Je suis fier de nos efforts collectifs qui visent à faire en sorte que tous les employés se sentent en sécurité, soutenus et en mesure de s'exprimer. »

Le titre d'employeur le plus sûr au Canada dans la catégorie des transports collectifs pour 2025 reflète l'engagement indéfectible de Jazz en faveur de la sécurité, de l'inclusion et de la mobilisation du personnel. Le système de gestion de la sécurité de l'entreprise permet à tous les employés de participer activement aux résultats en matière de sécurité grâce à des rapports proactifs et à l'amélioration continue. Les politiques de prévention de la violence et du harcèlement au travail ainsi que les programmes de DEI solides visent à favoriser la sécurité psychologique de l'ensemble du personnel. Ce prix, déterminé par les résultats d'un sondage mené auprès des employés et une évaluation du secteur, met en lumière le leadership de Jazz pour ce qui est de la promotion d'une culture où la sécurité et la responsabilité sont primordiales.

Il s'agit de la neuvième année consécutive où Jazz reçoit des prix Canada's Safest Employers. Lancés en 2011, les prix Canada's Safest Employers soulignent les réalisations exceptionnelles d'organisations qui font la promotion de la santé et de la sécurité de leurs employés. Les entreprises sont évaluées en fonction d'une grande variété d'éléments liés à la sécurité et à la santé au travail (SST), notamment la formation des employés, les systèmes de gestion de la SST, les enquêtes relatives aux incidents, la préparation aux situations d'urgence et les initiatives novatrices en ce qui concerne la santé et la sécurité.

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 72 destinations en Amérique du Nord. En plus de cette reconnaissance à titre d'employeur le plus sûr au Canada dans la catégorie des transports collectifs, Jazz a aussi reçu les prix suivants en 2025 : elle a été nommée employeur 5 étoiles en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, et figure parmi les meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité et les meilleurs employeurs du Canada atlantique ainsi que de la Nouvelle-Écosse. Jazz a reçu un Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada pour souligner son engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones. Ces réalisations ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). Voljazz.ca

