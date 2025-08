HALIFAX, NS, le 5 août 2025 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») est ravie d'être reconnue par Canadian HR Reporter à titre d'employeur 5 étoiles en matière de diversité, d'équité et d'inclusion en 2025.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être nommés employeur 5 étoiles en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Cette reconnaissance témoigne de la passion et des efforts de nos équipes pour créer un milieu de travail où chaque personne est la bienvenue, se sent appréciée et appuyée, a déclaré Doug Clarke, président de Jazz. La diversité, l'équité et l'inclusion définissent notre façon de travailler, d'évoluer et de réussir ensemble. »

Les prix CHRR 5 étoiles en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, présentés par Canadian HR Reporter, reconnaissent les entreprises canadiennes ayant des programmes et des initiatives qui se démarquent dans ce domaine. Ces prix récompensent les milieux de travail qui favorisent les cultures inclusives où les employés ont un sentiment d'appartenance, se sentent appuyés et ont la possibilité de s'épanouir. Ils sont remis à la suite d'une évaluation exhaustive qui repose notamment sur les commentaires des employés et l'examen des pratiques, des programmes et des politiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 72 destinations en Amérique du Nord. En plus de cette reconnaissance à titre d'employeur 5 étoiles en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, Jazz a été nommée récemment parmi les meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité et parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse, et a gagné un prix d'excellence dans la catégorie des transports collectifs à la remise des prix Sécurité au travail au Canada. Jazz a reçu un Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada pour souligner son engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones. Ces réalisations ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). Voljazz.ca

SOURCE Jazz

Relations avec les médias : [email protected]