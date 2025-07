LES EMPLOYÉS DE CHANTIER INTÈGRENT ENFIN LES CONVENTIONS COLLECTIVES DES GRANDES SECTIONS LOCALES D'HYDRO-QUÉBEC

MONTRÉAL, le 24 juill. 2025 /CNW/ - La semaine dernière, le Tribunal administratif du travail (TAT) a rendu une décision historique dans le dossier de modernisation des accréditations syndicales chez Hydro-Québec. Celle-ci confirme l'intégration d'employé(e)s de chantier considéré(e)s jusqu'ici comme étant non syndiqué(e)s dans deux grandes sections locales du SCFP, soit le Syndicat des technologues d'Hydro-Québec (SCFP 957) et le Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec (SCFP 2000). Elle marque ainsi une avancée majeure dans la reconnaissance des droits syndicaux pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la société d'État.

En plus des personnes employées de chantier, plusieurs employé(e)s administratif(ive)s historiquement non régi(e)s par l'accréditation actuelle seront désormais représenté(e)s par la section locale 2000. Cette inclusion vient corriger une iniquité de longue date et renforce la cohésion syndicale au sein d'Hydro-Québec.

Le SCFP salue la décision du TAT, qui reconnaît le bien-fondé de la démarche entreprise par les syndicats d'Hydro-Québec pour actualiser leurs accréditations.

« Cette décision confirme que notre démarche de modernisation était non seulement légitime, mais nécessaire pour garantir un accès plus équitable à la négociation collective. C'est un pas décisif vers une représentation plus juste pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses chez Hydro-Québec », affirme Mathieu Dumont, coordonnateur du Service de la syndicalisation du SCFP.

Rappelons qu'en janvier 2025, les sections locales 957, 1500, 2000 et 4250 déposaient des requêtes auprès du TAT dans une volonté de moderniser leurs accréditations afin de mieux défendre les droits des salarié(e)s face à la sous-traitance, la privatisation et les changements structurels au sein d'Hydro-Québec. La décision rendue la semaine dernière ne vise que les sections locales 957 et 2000. Concernant le Syndicat des employé-e-s de métiers d'Hydro-Québec (SCFP 1500), le tribunal a demandé un complément d'information, mais le SCFP est optimiste d'obtenir une conclusion similaire. Pour ce qui est du Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (SCFP 4250), les requêtes déposées touchaient plutôt des consultants considérés comme des salariés déguisés par le syndicat. Le dossier suit toujours son cours au tribunal.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 16 000 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

