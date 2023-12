La campagne de dons des employés de BMO est classée au premier rang mondial par United Way Worldwide

MONTRÉAL, le 18 déc. 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui que 88 pour cent de ses employés ont donné 31 millions de dollars à Centraide et à des milliers d'autres organismes communautaires en Amérique du Nord, dépassant de 3 millions de dollars l'objectif de la campagne BMO Générosité, la campagne de dons des employés de la Banque, la plus importante du secteur.

« La générosité de BMO est guidée par notre raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, pour nos clients, nos collègues et les collectivités que nous servons, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Cette année, la campagne de calibre mondial de l'équipe BMO aidera d'innombrables personnes au moment où elles en ont le plus besoin et nous aidera tous à progresser vers une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive. »

Au cours des cinq dernières années, les employés de BMO ont donné plus de 130 millions de dollars à des organismes de bienfaisance en Amérique du Nord. Ces dons contribuent à atténuer les effets disproportionnés que ressentent plus particulièrement les personnes les plus vulnérables de notre société, et à faire avancer les choses au cours d'une année marquée par une hausse des coûts des produits de première nécessité.

« Nous sommes vraiment ravis de continuer à travailler avec BMO et ses employés, qui continuent de figurer parmi les plus fervents ambassadeurs de Centraide, a déclaré Daniele Zanotti, président et chef de la direction de United Way Greater Toronto. La campagne de BMO, la plus importante du secteur, a été classée au premier rang mondial par United Way Worldwide pour ce qui est des dons et de la participation des employés. Cela signifie plus d'impact, plus de dons, plus de possibilités de faire la différence pour notre collectivité, et maintenant plus que jamais, nous célébrons ce partenariat. »

BMO est fier de ses 206 ans d'expérience en matière de développement communautaire en Amérique du Nord et le partenariat stratégique de la Banque avec Centraide reflète son engagement envers les organisations qui soutiennent des services essentiels lorsque les collectivités en ont le plus besoin. BMO et United Way Greater Toronto s'efforcent d'offrir des possibilités économiques locales et inclusives à un quartier marginalisé de la ville et ont été reconnus par les Nations Unies pour leur approche novatrice. De même, le soutien de BMO au Neighbourhood Network de United Way of Metro Chicago s'est élargi pour apporter la prospérité économique à 17 collectivités de la banlieue sud de Chicago. Cet engagement se poursuit avec le soutien de BMO à United Way New York et à Centraide à Montréal, ainsi qu'avec l'expansion de sa présence aux États-Unis avec la dernière annonce de BMO (en anglais) visant à soutenir la stabilité financière des ménages en Californie par l'entremise du réseau SparkPoint de United Way Bay Area, qui compte parmi les meilleurs de sa catégorie.

BMO s'associe à Centraide pour s'attaquer à des problèmes cruciaux, susciter des changements durables et significatifs et faire progresser nos collectivités. L'an dernier, l'ampleur du partenariat s'est traduite par des dons de 13 millions de dollars de la part des employés, des dons d'entreprise d'environ 7 millions de dollars et du bénévolat au niveau de la collectivité et du conseil d'administration.

Pour plus d'informations sur la responsabilité sociale d'entreprise de BMO, veuillez consulter https://notre-impact.bmo.com/.

Partenariat entre BMO et Centraide

BMO est un partenaire de longue date de Centraide dans sa mission de soutien aux organismes qui construisent et desservent directement des quartiers partout en Amérique du Nord. Grâce à sa capacité unique de définir les besoins et de soutenir des programmes de première ligne de grande envergure, Centraide réduit les disparités économiques et se joint à BMO pour améliorer les finances des collectivités que nous servons.

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au cœur de la raison d'être de BMO : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. En 2022, notre impact social s'est traduit par plus de 69 millions de dollars versés à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif en Amérique du Nord, afin de favoriser le progrès en permettant aux individus de s'épanouir et aux collectivités de prospérer. Nos collègues ont consacré près de 50 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 26 millions de dollars dans le cadre de notre programme annuel de dons des employés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter BMO.com.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 octobre 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

