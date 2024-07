Les employés d'un hôtel du Grand Montréal votent contre un mandat de grève

MONTRÉAL, le 26 juill. 2024 /CNW/ - L'Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM) souligne que les employés de l'hôtel Holiday Inn & Suites Montréal Centre-Ville Ouest n'ont pas accordé de mandat de grève à leur syndicat. Les négociations se poursuivent entre l'hôtelier et le syndicat pour parvenir à une entente répondant aux attentes des employés tout en respectant la capacité de payer limitée de l'employeur.

Cette nouvelle est particulièrement bienvenue pour les nombreux touristes, vacanciers et voyageurs d'affaires alors que nous traversons l'une des périodes les plus achalandées pour les hôtels du Grand Montréal. Les revenus générés pendant cette période sont cruciaux pour offrir les meilleurs salaires possibles aux employés, surtout dans un contexte où les coûts d'opération des hôtels ont largement augmenté alors que le taux d'occupation a diminué depuis la pandémie.

Alors que les négociations collectives sont en cours, il est important de rappeler que l'industrie hôtelière de Montréal est synonyme d'emplois de qualité. Les salaires de base dans ce secteur dépassent largement le salaire minimum et les opportunités de carrière sont vastes et variées, permettant aux employés de progresser et de se développer professionnellement.

Les hôteliers du Grand Montréal continuent de collaborer avec les syndicats pour trouver des solutions équilibrées. L'objectif est de parvenir à des ententes qui répondent aux besoins des employés tout en garantissant la viabilité économique des établissements. En poursuivant un dialogue constructif et en valorisant les employés, l'industrie peut continuer à offrir des emplois de qualité et à soutenir la croissance économique du Grand Montréal.

À propos de l'AHGM

Fondée en 1949, l'Association hôtelière du Grand Montréal est la porte-parole de l'industrie hôtelière du Grand Montréal. Avec dans ses rangs une centaine d'établissements hôteliers totalisant près de 19 000 chambres, elle soutient, représente, valorise et mobilise les acteurs.trices de son industrie dans une perspective de développement durable.

Site web| LinkedIn | Facebook

SOURCE Association hôtelière du Grand Montréal (AHGM)

Contact média: Jean-Maxime St-Hilaire, Flanagan Relations publiques, 438 492-3811, [email protected]