Les employé-es des bibliothèques de l'Université Concordia votent en faveur d'un mandat de grève

Après 18 mois de négociations, le personnel commence à perdre patience devant l'entêtement de l'employeur

MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale le 29 novembre dernier, les membres du syndicat des employé-es des bibliothèques de l'Université Concordia (FEESP-CSN) ont donné leur appui à un mandat de grève.

« Depuis le début de l'année, les négociations ont stagné en raison de l'insistance injustifiée de l'employeur pour restreindre drastiquement les possibilités d'avancement pour les nouveaux employés, affirme le président du syndicat, Kent Cluff. Non seulement l'université est-elle complètement fermée au compromis sur cet enjeu, mais elle refuse en plus de discuter de tout autre sujet tant que cette question ne sera pas réglée. C'est ce qui explique que peu de progrès a été accompli malgré 16 réunions de négociations. »

En conséquence de ce manque de progression dans les pourparlers, la prochaine ronde de négociation, qui s'entame le 6 décembre, se fera en présence d'un conciliateur du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).

« Nos membres sont de plus en plus frustrés de l'entêtement de l'université, renchérit M. Cluff. Nous espérons que le conciliateur va aider à faire progresser les discussions, mais nos membres sont prêts à passer à la prochaine étape et à faire la grève si l'Université ne démontre pas plus de respect pour le processus de négociation. »

En plus du mandat de grève, le syndicat a également adopté la création d'un fonds de soutien financier pour les travailleuses et les travailleurs qui participeront aux efforts de grève.

