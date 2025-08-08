QUÉBEC, le 8 août 2025 /CNW/ - Le directeur général des élections, M. Jean-François Blanchet, invite les électrices et les électeurs de la circonscription d'Arthabaska à voter en grand nombre, le lundi 11 août, entre 9 h 30 et 20 h. Déjà, 16 476 personnes (26,17 % de l'électorat) ont voté par anticipation.

Exercer son droit de vote

Vingt-huit lieux de vote seront ouverts le jour de l'élection. Pour savoir où se présenter, les électrices et les électeurs d'Arthabaska peuvent consulter la carte jaune qu'ils ont reçue par la poste. L'information est aussi accessible sur le site Web d'Élections Québec et par téléphone, au 1 888 ELECTION (1 888 353-2846).

Pour voter, les électrices et les électeurs doivent présenter une pièce d'identité. La carte d'assurance maladie, le permis de conduire et le passeport canadien font partie des pièces d'identité acceptées. La carte jaune que les électrices et les électeurs ont reçue par la poste ne constitue pas une pièce d'identité valide. Ils peuvent toutefois l'apporter au lieu de vote pour que le personnel électoral les dirige plus rapidement vers le bon endroit.

Accessibilité du vote

Vingt-cinq des 28 lieux de vote répondent à tous les critères d'évaluation de l'accessibilité. Les personnes à mobilité réduite peuvent vérifier si leur lieu de vote est accessible sur la carte jaune qu'elles ont reçue par la poste. Elles peuvent aussi examiner les critères d'accessibilité de leur lieu de vote sur le site Web d'Élections Québec. Au besoin, elles peuvent communiquer avec le directeur du scrutin pour voter dans un autre lieu.

Plusieurs mesures sont mises en place pour faciliter l'exercice du droit de vote de l'ensemble des électrices et des électeurs.

Quatre heures pour voter

Le jour de l'élection, les employeurs doivent permettre aux membres de leur personnel qui ont le droit de vote dans la circonscription d'Arthabaska de se rendre aux urnes. Si ces derniers en font la demande, leur employeur doit leur accorder au moins quatre heures pour voter entre 9 h 30 et 20 h, c'est-à-dire pendant les heures d'ouverture des bureaux de vote.

Diffusion des résultats électoraux

Le 11 août, les résultats électoraux seront diffusés sur le site Web d'Élections Québec après la fermeture des lieux de vote. Ils seront mis à jour au fil du dépouillement des bulletins de vote. Les résultats communiqués le soir de l'élection sont préliminaires; les résultats officiels seront annoncés quelques jours plus tard, après le recensement des votes et à la fin de l'échéance prévue pour demander un dépouillement judiciaire.

Expérience de vote pour les enfants

Dans tous les lieux de vote, les enfants pourront voter au petit bureau de vote conçu spécialement pour eux. Ils pourront vivre une expérience ludique et éducative de démocratie en répondant à la question suivante : « Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? ». Ils auront quatre choix de réponse :

a) Aider les autres b) Te faire respecter c) Exprimer tes idées d) Être différent

L'objectif du petit bureau de vote est de susciter la discussion en famille ainsi que de stimuler l'intérêt pour le vote et pour la démocratie. Les résultats du vote des enfants seront dévoilés sur le site Web d'Élections Québec quelques jours après l'élection.

La circonscription d'Arthabaska

Lors des élections générales provinciales du 3 octobre 2022, plus de 60 000 personnes étaient inscrites sur la liste électorale de la circonscription d' Arthabaska . Le taux de participation était de 74,10 %; à l'échelle du Québec, il était de 66,15 %.

. Le taux de participation était de 74,10 %; à l'échelle du Québec, il était de 66,15 %. La dernière élection partielle dans Arthabaska s'est déroulée le 5 décembre 2016. Le taux de participation était de 43,14 %.

s'est déroulée le 5 décembre 2016. Le taux de participation était de 43,14 %. Près de 63 000 personnes sont inscrites sur la liste électorale pour cette élection partielle.

Dix personnes ont posé leur candidature. Vous pouvez consulter la liste des candidates et candidats sur le site Web d'Élections Québec.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise.

Notre site Web comporte une section pour les médias. En plus de nos communiqués, vous y trouverez des renseignements sur des sujets d'intérêt pour les journalistes, dont la diffusion des résultats électoraux et notre vocabulaire des élections.

