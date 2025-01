TORONTO, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le directeur général des élections, Greg Essensa, a signé aujourd'hui les décrets de convocation des électeurs pour la 44e élection générale de l'Ontario. Les électeurs de toute la province pourront commencer à voter dès demain, le 30 janvier, et ce, jusqu'au jour du scrutin, le 27 février.

Les personnes de citoyenneté canadienne qui auront 18 ans ou plus le jour du scrutin peuvent voter. Pour accélérer et faciliter le vote, les électeurs sont invités à confirmer, actualiser ou ajouter maintenant leurs coordonnées au Registre sur InscriptionVoteON.ca afin de recevoir par la poste une carte d'information de l'électeur indiquant quand, où et comment voter.

Vous pouvez laisser votre marque de plusieurs façons au cours des nombreux jours de vote prévus pour cette élection, notamment par la poste, dans un bureau électoral local et le jour du scrutin. Lors de cette élection, vous pourrez aussi voter dans n'importe quel lieu de vote par anticipation situé dans votre circonscription électorale au cours des trois journées prévues pour le vote par anticipation. Les personnes qui ne peuvent pas se rendre dans un lieu de vote ou qui ont besoin d'aide pour voter peuvent également demander une visite à domicile ou à l'hôpital.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'élection, notamment des exemples de pièces d'identité acceptées, et pour savoir où et quand voter, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou utilisez l'application Élections Ontario.

Dates importantes pour le vote

Du 29 janvier au 21 février - Vous pouvez présenter votre demande de vote par la poste jusqu'à 18 h (heure de l'Est) le 21 février. Faites votre demande en ligne ou téléchargez un formulaire de demande sur elections.on.ca/fr.

- Vous pouvez présenter votre demande de vote par la poste jusqu'à 18 h (heure de l'Est) le 21 février. Faites votre demande en ligne ou téléchargez un formulaire de demande sur elections.on.ca/fr. Du 30 janvier au 26 février - Vous pouvez voter avant le jour du scrutin dans votre bureau électoral local ou demander une visite à domicile jusqu'à 18 h (heure de l'Est) le 26 février. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr.

- Vous pouvez voter avant le jour du scrutin dans votre bureau électoral local ou demander une visite à domicile jusqu'à 18 h (heure de l'Est) le 26 février. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr. 13 février - Vous trouverez la liste complète des candidates et candidats sur elections.on.ca/fr après la clôture des déclarations de candidature à 14 h (heure de l'Est).

- Vous trouverez la liste complète des candidates et candidats sur elections.on.ca/fr après la clôture des déclarations de candidature à 14 h (heure de l'Est). Du 17 au 19 février - Les fonctionnaires électoraux se rendront dans les hôpitaux participants munis de trousses de vote.

- Les fonctionnaires électoraux se rendront dans les hôpitaux participants munis de trousses de vote. 20 février - La technologie d'aide au vote sera déployée dans tous les bureaux électoraux locaux jusqu'au jour du scrutin.

- La technologie d'aide au vote sera déployée dans tous les bureaux électoraux locaux jusqu'au jour du scrutin. Du 20 au 22 février - Vous pouvez voter par anticipation dans n'importe quel lieu de vote par anticipation situé dans votre circonscription électorale. Pour obtenir des renseignements sur les dates, heures et lieux de vote spécifiques, rendez-vous sur informationauxelecteurs.elections.on.ca.

- Vous pouvez voter par anticipation dans n'importe quel lieu de vote par anticipation situé dans votre circonscription électorale. Pour obtenir des renseignements sur les dates, heures et lieux de vote spécifiques, rendez-vous sur informationauxelecteurs.elections.on.ca. 27 février - Vous pouvez voter le jour du scrutin de 9 h à 21 h (heure de l'Est). Rendez-vous sur informationauxelecteurs.elections.on.ca pour connaître le lieu de vote qui vous a été attribué. Si vous avez besoin d'aide pour voter, veuillez prendre rendez-vous dans votre bureau électoral local.

Publicité politique et sondages électoraux

Du 26 au 27 février - La publicité politique est interdite.

- La publicité politique est interdite. 27 février - La publication de sondages électoraux qui n'ont pas été rendus publics antérieurement est interdite entre 0 h 01 et 21 h (heure de l'Est).

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

