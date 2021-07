Une nouvelle façon amusante d'appuyer 27 chapitres ontariens de Centraide avec des dons totalisant 50 000 $

TORONTO, le 14 juill. 2021 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est fière commanditaire de centaines de festivals et d'événements communautaires depuis des décennies, et notre engagement se poursuit malgré le défi posé par les circonstances de la dernière année et demie. Lorsque ces célébrations locales sont passées à la sphère virtuelle en 2020 et 2021, OLG était là pour les soutenir. Maintenant, OLG est fière d'annoncer, en soutien à Centraide, le lancement de « Collecter pour la collectivité », une nouvelle façon amusante de promouvoir l'esprit communautaire tout en assurant un financement essentiel aux programmes locaux.

Cette année, OLG s'est engagée à verser un total de 50 000 $ en fonds à des chapitres de Centraide à travers l'Ontario. L'aspect amusant est de voir comment ces fonds seront répartis. Chacun des 27 chapitres locaux de Centraide recevra une somme garantie de 1 000 $, mais le taux de participation des joueurs au jeu Collecter pour la collectivité fera augmenter la contribution locale! Visitez CollecterPourLaCollectivité.ca et jouez au jeu gratuit dans lequel vous collectez des écussons virtuels dans votre canot; vous obtiendrez ainsi des fonds supplémentaires pour un chapitre local de Centraide près de chez vous.

« Nous avons dû faire évoluer nos partenariats locaux afin de continuer à soutenir et à ajouter de la valeur aux festivals et aux événements se déroulant dans les collectivités à l'échelle de l'Ontario, a déclaré Jennifer Barban, directrice des programmes communautaires d'OLG. Collecter pour la collectivité est une façon amusante d'impliquer les Ontariennes et Ontariens adultes en leur proposant un jeu gratuit dont le résultat sera de l'argent réel versé à leur chapitre local de Centraide, au profit direct de leur collectivité. »

Les participants courront aussi la chance de gagner un ensemble-cadeau d'OLG d'une valeur de 250 $ lors de tirages hebdomadaires, et pourraient être admissibles à recevoir un boni de loterie de 15 $ sur OLG.ca s'ils créent un compte. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour jouer à Collecter pour la collectivité et aux jeux de loterie sur OLG.ca. Collecter pour la collectivité est disponible jusqu'au 3 janvier 2022. Visitez CollecterPourLaCollectivité.ca pour tous les détails, y compris les conditions d'admissibilité et le règlement officiel.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Tout pour ici - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

