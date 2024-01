Les EÉSAD veulent et peuvent améliorer le maintien à l'autonomie au Québec

QUÉBEC, le 23 janv. 2024 /CNW/ - À la sortie du Tome 4 de la série Bien vieillir chez soi de la Commissaire à la santé et au bien-être, Mme Johanne Castonguay, le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) réitère son engagement à répondre aux besoins des communautés en matière de soutien à domicile, et de ce fait, au maintien à l'autonomie des québécoises et québécois.

« Malheureusement, la culture que nous entretenons actuellement au Québec est que lorsqu'on est vieux, on déménage. Une politique de maintien de l'autonomie des aînés du Québec comme recommandée par la commissaire doit reposer sur une consolidation du partenariat entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et les EÉSAD du Québec. L'expertise développée par les EÉSAD au cours des 25 dernières années en matière de service d'assistance personnelle, d'aide à la vie domestique, de répit aux proches aidants, et de menus travaux, doit être mieux connue et reconnue ; et surtout ces services doivent être plus facilement accessibles financièrement pour les personnes aînées ou en perte d'autonomie » fait valoir J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

D'ailleurs, l'évaluation des différentes dimensions des services actuelles de soutien à domicile sous la gouverne des établissements de santé contenue dans le rapport de la Commissaire révèle d'importants problèmes d'accessibilité aux services. De plus, pour réussir ce virage important vers le maintien de l'autonomie des aînés, les EÉSAD devront poursuivre leurs efforts pour recruter et former du personnel supplémentaire. Pour ce faire, les EÉSAD doivent offrir des conditions de travail attrayantes à leurs aides à domicile dévoués au bien-être et à l'autonomie des aînés.

« Le temps est venu d'intégrer les services d'assistance personnelle et le répit aux proches aidants dans la gamme de services couverts par le Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD), le principal programme d'aide financière facilitant le recours aux EÉSAD. Nous répondrons toujours présents lorsque le gouvernement voudra discuter du rôle des EÉSAD afin de passer à l'action dans le maintien de l'autonomie des personnes aînées et en perte d'autonomie », conclut J. Benoit Caron.

Pour la communauté, par la communauté

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à 100 000 personnes, dont près de 1,7 million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 9000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

