LES EÉSAD ET LES AIDES À DOMICILE DÉPOSENT LEURS DEMANDES POUR ASSURER LE MAINTIEN DE L'AUTONOMIE DES AÎNÉS

QUÉBEC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires de l'exercice financier 2024-2025, le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) présente ses demandes pour consolider le rôle des EÉSAD comme des acteurs de premier plan dans le maintien de l'autonomie des aînés. Dans le mémoire déposé aujourd'hui, le Réseau de coopération des EÉSAD propose des façons concrètes pour solidifier le partenariat entre les EÉSAD et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour contribuer concrètement au maintien de l'autonomie réclamé récemment par la Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE), Mme Joanne Castonguay, dans le dernier tome de son rapport.

« Nous tendons la main au gouvernement pour travailler en partenariat avec lui dans la concrétisation d'une réelle politique de maintien de l'autonomie de nos aînés, comme recommandé récemment par la Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE). Pour ce faire, il faut sans attendre faire passer le grand virage vers le soutien à domicile à la vitesse supérieure. L'expertise développée par les EÉSAD, au cours des dernières décennies, en matière de services d'assistance personnelle, d'aide à la vie domestique, de répit aux proches aidants, et de menus travaux, doit être mieux connue ; et surtout ces services doivent être plus facilement accessibles financièrement pour nos aînés », fait valoir le directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD, M. J. Benoit Caron.

À cet effet, voici les demandes contenues dans le mémoire des consultations prébudgétaires 2024-2025 du Réseau de coopération des EÉSAD :

Demande 1 : Ouvrir le panier de services admissibles au PEFSAD afin d'y inclure les services d'assistance personnelle, les services de répit et les menus travaux et ainsi favoriser l'accès à ces services en grande demande.

Ouvrir le panier de services admissibles au PEFSAD afin d'y inclure les services d'assistance personnelle, les services de répit et les menus travaux et ainsi favoriser l'accès à ces services en grande demande. Demande 2 : Renforcer la capacité d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre des EÉSAD en continuant l'amélioration des conditions de travail des aides à domicile.

Renforcer la capacité d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre des EÉSAD en continuant l'amélioration des conditions de travail des aides à domicile. Demande 3 : Implantation d'un programme de gériatrie sociale structuré et financé dans l'ensemble des EÉSAD de façon progressive sur un horizon de 5 ans.

Implantation d'un programme de gériatrie sociale structuré et financé dans l'ensemble des EÉSAD de façon progressive sur un horizon de 5 ans. Demande 4 : Améliorer l'accès au crédit pour maintien à domicile des aînés (CMD) en permettant une application directe sur la facture des usagers à travers une collaboration entre les EÉSAD et Revenu Québec.

Améliorer l'accès au crédit pour maintien à domicile des aînés (CMD) en permettant une application directe sur la facture des usagers à travers une collaboration entre les EÉSAD et Revenu Québec. Demande 5 : Favoriser et financer des mécanismes formels de concertation et de planification régionale entre les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et les EÉSAD afin d'optimiser la mobilisation complémentaire des ressources humaines.

« Nous avons confiance que le gouvernement effectuera les gestes nécessaires afin de miser davantage sur le potentiel des EÉSAD et ainsi favoriser le maintien de l'autonomie de nos aînés. Notre désir est de rendre accessibles des services aux personnes aînées et en perte d'autonomie du Québec afin qu'elles puissent rester chez soi pour la vie. La culture actuellement au Québec est que lorsque nous sommes vieux, nous devons déménager. Il faut se donner les moyens de changer cette culture », conclut M. J. Benoit Caron.

Pour la communauté, par la communauté

Les EÉSAD sont présentes dans toutes les régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de 7,7 millions d'heures de services à près de 100 000 personnes, dont près de 1,7 million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 9 000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

