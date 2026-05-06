Les EÉSAD du Québec franchissent un nouveau cap aux JNR 2026

QUÉBEC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Réunis dans le cadre des Journées nationales du Réseau (JNR) du printemps 2026, les dirigeants des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) du Québec ont franchi une étape importante de leur transformation collective. Ce rassemblement, organisé par le Réseau de coopération des EÉSAD, intervient à un moment charnière, alors que les EÉSAD sont appelées à jouer un rôle central dans le grand virage du gouvernement du Québec vers le soutien à domicile. Nous avons eu tendance, dans les dernières décennies au Québec, à considérer comme normal qu'une personne vieillissante déménage. Il faut briser ce modèle et donner les outils aux familles leur permettant de demeurer chez elles le plus longtemps possible. Dans la foulée de la Politique nationale en soutien à domicile, en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et Santé Québec, les EÉSAD sont prêtes à assumer pleinement leur rôle de partenaires privilégiées du réseau de la santé dans ce grand virage vers le soutien à domicile.

Une mutualisation au service des membres et de la population

Depuis plus de 30 ans, les EÉSAD sont engagées au quotidien auprès des personnes aînées et en perte d'autonomie partout au Québec. Tout au long de ce parcours, la mutualisation croissante des ressources et des outils a été un levier essentiel pour soutenir cette mission, soit offrir les meilleurs services de soutien à domicile possibles, partout sur le territoire. Les JNR de mai 2026 ont permis de consolider cette mission et de la propulser plus loin pour les années à venir.

« Les Journées nationales du Réseau, c'est ce moment où l'on prend la mesure du chemin parcouru ensemble et où l'on s'engage collectivement pour la suite. La force des EÉSAD, c'est leur ancrage dans les communautés, et l'EÉSAD 2.0, c'est un des outils qu'elles se sont donnés pour multiplier cette force au service de chaque communauté du Québec », a déclaré J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Cette logique de mise en commun se déploie à travers plusieurs grands chantiers complémentaires. Le projet EÉSAD 2.0 en est un exemple structurant, accompagnant les EÉSAD dans le travail d'optimisation de leurs processus internes, le rehaussement de leur efficacité opérationnelle et l'adoption stratégique de nouvelles technologies. C'est par l'ensemble de ces démarches mutualisées que les EÉSAD pourront répondre, ensemble, aux besoins des centaines de milliers de personnes qui ont des besoins de services de soutien à domicile à travers le Québec au cours des prochaines années.

La force du modèle d'économie sociale

Le rassemblement a aussi été l'occasion de réaffirmer la pertinence du modèle d'économie sociale dans un secteur aussi sensible que celui du soutien à domicile. Ancrées dans leur communauté, gouvernées par leurs usagers et des membres de la communauté, les EÉSAD démontrent qu'il est possible de concilier rigueur entrepreneuriale et mission sociale. Dans un domaine où la qualité du service rendu ne peut se mesurer ni à la cadence, ni à la marge de profit dégagée, les valeurs portées par l'économie sociale constituent une garantie pour les personnes accompagnées, comme pour les équipes qui les soutiennent. Avec leur modèle gagnant, les EÉSAD sont les mieux placées pour répondre de manière adéquate et personnalisée aux besoins des personnes aînées et en perte d'autonomie désirant vieillir chez eux.

« L'efficacité est inscrite dans l'ADN des EÉSAD, parce qu'offrir les meilleurs services possibles aux personnes aînées et en perte d'autonomie passe nécessairement par des organisations bien outillées. Avec l'EÉSAD 2.0 et la nouvelle identité d'Aide chez soi, nous nous donnons les moyens de propulser collectivement notre capacité de servir, pour que les aînés et les personnes en perte d'autonomie du Québec puissent vieillir chez eux dans la dignité, le plus longtemps possible », a ajouté Martin-Charles St-Pierre, président du Réseau de coopération des EÉSAD.

Dévoilement de la nouvelle identité d'Aide chez soi

Les JNR ont également été le théâtre du lancement de la nouvelle identité visuelle d'Aide chez soi (ACS), la plateforme de référence en aide à domicile portée collectivement par les EÉSAD de l'ensemble de la province. Cette refonte vise à consolider la position de la marque et à offrir au public une référence facile à consulter pour se renseigner sur les services du soutien à domicile disponibles partout au Québec. Le dévoilement coïncide avec le 10e anniversaire de la plateforme. Une campagne de communication est prévue en mai pour accompagner ce déploiement.

Pour en savoir davantage sur la plateforme Aide chez soi, visitez : www.aidechezsoi.com

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Présentes dans toutes les régions sociosanitaires du Québec, ancrées et voulues par leurs communautés, elles sont administrées par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives. Les EÉSAD offrent chaque année près de 8 millions d'heures de services de proximité à près de 110 000 usagers, dont plus de 2 millions d'heures de services d'assistance personnelle et de répit et 6 millions d'heures de services d'aide à la vie domestique et de menus travaux. Elles emploient près de 10 000 aides à domicile qui possèdent les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile aux citoyens de tout le Québec. Les aides à domicile des EÉSAD œuvrent en complémentarité du réseau public de santé et des services sociaux.

Pour en savoir plus sur les EÉSAD, visitez : https://chezmoipourlavie.com

Pour des services aux usagers, visitez : www.aidechezsoi.com

Pour devenir aide à domicile, visitez : https://jaideadomicile.com

SOURCE Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile

Contact médias : Conseiller aux affaires publiques, Réseau de coopération des EÉSAD, 514 266-8288; Information : J. Benoit Caron, Directeur général, François Robert, 418 717-8882