Du privilège à l'accessibilité : le rôle clé des EÉSAD dans la Politique SAD

QUÉBEC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Dans la foulée de la nouvelle Politique de soutien à domicile, le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) souhaite rétablir certains faits concernant le rôle de ses membres dans l'amélioration de l'accessibilité des services de soutien à domicile.

La Politique nationale de soutien à domicile « Mieux chez soi », présentée le 29 janvier dernier par la ministre de la Santé et responsable des services sociaux, des Aînés et des proches aidants, madame Sonia Bélanger, stipulait que les EÉSAD seraient portées à jouer un rôle plus grand dans la réponse aux besoins des citoyens. En effet, avec l'inclusion éventuelle des services d'assistance personnelle (SAP), des services de répit et des services de dépannage au Programme d'exonération financière en service d'aide à domicile (PEFSAD), les personnes en perte d'autonomie pourront éventuellement être admissibles à une aide financière leur permettant de se prévaloir de ces services. En d'autres mots, ce qui était historiquement uniquement accessible aux usagers pris en charge par le système de santé, considérant leur importante perte d'autonomie, ou au mieux nantis par l'entremise d'entreprises privées, sera maintenant disponible pour les clientèles à revenu modeste.

« La responsabilité populationnelle de répondre aux besoins des usagers reste et restera toujours aux établissements de santé, c'est-à-dire aux CISSS et aux CIUSSS. C'est ainsi dire que les auxiliaires de santé et de services sociaux (ASSS) continueront leur précieux travail dans la livraison de services auprès des personnes aînées ayant une plus importante perte d'autonomie et ayant reçu une évaluation d'un professionnel de la santé. L'innovation proposée par la Politique nationale de soutien à domicile se retrouve plutôt au niveau des usagers et des proches aidants non admissibles aux services publics de santé qui pourront se procurer, à coût abordable, un service de soutien permettant, notamment, un peu de répit au quotidien. Dans un contexte de démographie vieillissante et de pression sur un système de santé répondant aux besoins essentiels, l'accès à un service de bain ou de répit est un grand pas pour la dignité des personnes en perte d'autonomie souhaitant demeurer à domicile », déclare M. J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Le désir de répondre aux besoins changeants et croissants de la population ainsi que celui d'assurer la qualité des services offerts ont été des préoccupations constantes dans l'histoire des EÉSAD. Il convient de rappeler que les EÉSAD sont des organisations créées et portées par les communautés et les usagers eux-mêmes, qui ont leur mot à dire sur les services qu'ils reçoivent au quotidien. Ces usagers composent les conseils d'administration des EÉSAD, où ils contribuent aux orientations et aux décisions qui influencent leur offre de services. C'est dans ce même esprit que, depuis près de 10 ans, le Réseau de coopération des EÉSAD a développé un programme de formation sur mesure pour offrir des SAP aux usagers à domicile par des ressources qualifiées. La mise sur pied de cette formation spécialisée fut précurseure d'évolution dans la capacité et le rôle que les EÉSAD portent aujourd'hui pour répondre aux besoins liés au vieillissement de la population. Ce sont aujourd'hui près de 4 000 aides à domicile qui ont été formées pour offrir des SAP de qualité, grâce à ce programme développé en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la Commission des partenaires du marché du travail et le CSMO-ÉSAC.

« Il est important de souligner que les EÉSAD sont le produit d'une volonté du gouvernement du Québec et des communautés régionales de rendre accessibles des services de soutien à domicile à l'ensemble de la population, et ce, sans égard au lieu de résidence ou aux moyens financiers. Ainsi, 30 ans plus tard, c'est près de 95 EÉSAD, exploitées à des fins non lucratives, administrées par et pour les usagers, présentes dans toutes les régions du Québec, qui répondent aux besoins de plus de 110 000 personnes en perte d'autonomie chaque année. Leurs liens avec les établissements de santé ont également été solidifiés au courant des dernières années par l'élaboration, dans toutes les régions du Québec, de Plans d'action régionaux concertés (PARC). En effet, les EÉSAD accompagnent majoritairement des femmes de plus de 70 ans vivant seules et en situation de précarité économique, souvent en régions éloignées - il était ainsi essentiel de mettre en place des processus assurant un lien entre ces clientèles vulnérables et les équipes multidisciplinaires des établissements de la santé. Nous ne sommes pas du privé, nous sommes des entreprises d'économie sociale composées de personnes formées et portées par des valeurs d'équité, de solidarité et de proximité avec les usagers », conclut M. J. Benoit Caron, directeur général du Réseau.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Présentes dans toutes les régions sociosanitaires du Québec, ancrées et voulues par leurs communautés, elles sont administrées par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives. Les EÉSAD offrent chaque année près de 8 millions d'heures de services de proximité à près de 110 000 usagers, dont plus de 2 millions d'heures de services d'assistance personnelle et de répit et 6 millions d'heures de services d'aide à la vie domestique et de menus travaux. Employant près de 10 000 aides à domicile qui possèdent les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile aux citoyens de tout le Québec. Les aides à domicile des EÉSAD œuvrent en complémentarité du réseau public de santé et des services sociaux.

