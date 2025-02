NEW YORK, 28 février 2025 /CNW/ -- viaim , une entreprise de matériel d'IA spécialisée dans les solutions de bureau intelligent, a présenté ses technologies d'enregistrement de conférences pour bureau intelligent RecDot et NoteKit, qui attirent l'attention des médias et des consommateurs. Les consommateurs ont personnellement testé l'innovation de pointe de viaim en matière de bureau intelligent, qui améliore considérablement les réunions intelligentes, la communication commerciale internationale, l'efficacité du travail de bureau et la vie des travailleurs à distance. La percée technologique de RecDot et la manière dont elle remodèle l'avenir du travail et du mode de vie sous quatre angles majeurs sont désormais au cœur de l'actualité.

Les réunions intelligentes sont grandement améliorées grâce à la transcription automatique du résumé de la réunion et à la gestion des tâches. Lors de récents événements technologiques majeurs, les fonctions de transcription et de résumé intelligents des assistants de réunion IA de viaim ont attiré l'attention des dirigeants d'entreprises mondiales. RecDot et NoteKit enregistrent les éléments clés en temps réel lors de présentations interactives et génèrent automatiquement des plans d'action. Les participants ont constaté de près la transcription et la traduction assistées par l'IA et ont fait l'éloge de leur précision et de leur commodité. Ces innovations rationalisent les réunions, ce qui permet aux professionnels de se concentrer sur la collaboration et la prise de décision.

Les obstacles à la communication professionnelle internationale disparaissent grâce à la traduction en temps réel dans 13 langues. Alors que le travail à distance et la collaboration internationale se développent, RecDot et NoteKit ont présenté la traduction vocale alimentée par l'IA, qui permet une communication multilingue transparente. Grâce à la traduction en temps réel dans 13 langues, ces outils aident les équipes multinationales à travailler efficacement. Qu'il s'agisse de réunions en personne ou d'appels vidéo à distance, RecDot et NoteKit garantissent une collaboration fluide, en brisant les barrières linguistiques et en améliorant la productivité sur le lieu de travail.

Priorité à l'efficacité au bureau grâce à une réduction du bruit de 48 dB, garantissant un espace de travail silencieux. Le bruit dans les bureaux ouverts, les cafés et les environnements domestiques perturbe la productivité. Le RecDot offre une réduction du bruit de 48 dB, qui filtre intelligemment les bruits de fond pour une expérience de travail immersive. Lors de récentes démonstrations dans des environnements bruyants, des professionnels ont testé le RecDot dans un hall d'exposition bruyant et ont loué sa capacité à maintenir la concentration. Même dans les environnements bruyants, RecDot aide les utilisateurs à rester productifs et efficaces.

Le travail à distance est facilité par l'autonomie de la batterie, qui peut atteindre 36 heures et permet de travailler toute la journée. Pour les professionnels et les grands voyageurs, l'autonomie de la batterie est cruciale. L'étui de chargement portable de RecDot offre jusqu'à 36 heures d'autonomie, avec seulement cinq minutes de chargement pour une heure d'utilisation. Cette caractéristique permet aux travailleurs à distance de rester productifs tout au long de la journée, ce qui en fait un outil essentiel pour les professionnels en déplacement.

Shawn Ma, chef de la direction de viaim, a déclaré : « Le bureau intelligent du futur est là, et nos récentes démonstrations ont démontré comment nos écouteurs de bureau dotés de l'intelligence artificielle vont révolutionner notre façon de travailler. Les équipements de bureau intelligents transforment progressivement le lieu de travail moderne et la vie quotidienne. Chez viaim, l'"intelligence réelle" a toujours été au cœur de notre mission. Nos produits s'appuient sur la technologie de traitement vocal de l'IA pour créer une expérience de bureau plus intelligente et plus efficace pour les professionnels et les travailleurs à distance, ce qui leur permet de se concentrer sur la créativité tout en maintenant un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. »

viaim invite les utilisateurs du monde entier à découvrir les possibilités infinies du bureau intelligent, et invite chacun à consulter le site officiel de viaim pour plus d'informations.

