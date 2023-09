Les échanges sont facilités : Le programme Primes CIBC lance une nouvelle expérience sur les services bancaires mobiles et en ligne

TORONTO, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Il est désormais plus facile pour les clients de réserver un vol ou de payer avec des points à échanger contre des récompenses dans le cadre du programme Primes CIBC. La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui une expérience simplifiée qui permet aux clients d'avoir accès à des avantages, de faire le suivi de leurs points ou d'obtenir une remise instantanée au moyen d'une nouvelle plateforme améliorée disponible sur les services bancaires mobiles et en ligne.

Le nouveau carrefour numérique offre une expérience personnalisée aux titulaires de carte Aventura et permet aux clients de naviguer dans tous les avantages et toutes les caractéristiques du programme Aventura CIBC en un seul endroit. Les clients peuvent aussi accéder rapidement aux salons d'aéroport, aux laissez-passer Nexus et à la couverture d'assurance au même endroit.

« Les clients trouvent utile la souplesse d'utiliser leurs points Aventura là où cela compte le plus pour eux, a déclaré Diane Ferri, première vice-présidente, Produits de cartes, Banque CIBC. Nous étendons cette souplesse à la façon dont les clients naviguent et échangent leurs points grâce à une nouvelle expérience simplifiée qui s'appuie sur les caractéristiques existantes qui aident nos clients à tirer le meilleur parti de leurs projets de voyage. »

La navigation améliorée permet aux clients d'obtenir des remises immédiates et de trouver facilement des renseignements sur les avantages de la carte Aventura. La fonction de remise rapide permet également aux clients d'avoir accès à leurs remises les plus courantes, ce qui leur permet d'accéder rapidement à des catégories comme les voyages, les cartes-cadeaux, les paiements avec points ou les achats récents.

« Avec le nombre croissant de titulaires de carte Aventura, nous continuons de miser sur le programme de récompenses pour offrir le meilleur rapport qualité-prix à nos clients », a ajouté Mme Ferri.

À compter du 5 octobre, les clients nouveaux et actuels pourront profiter des améliorations apportées au programme Primes CIBC.

Renseignements: Katarina Milicevic, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, [email protected] ou 416 784-6108