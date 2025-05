Il s'agit également de la première carte au Canada qui utilise la fonction Touch Card by Mastercard™, une conception accessible qui aide les titulaires de carte à identifier facilement leur carte de crédit.

TORONTO, le 1er mai 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui sa nouvelle carte novatrice Adapta CIBC Mastercard sans frais annuels, la première carte de crédit au Canada qui détermine automatiquement les trois principales catégories de dépenses des titulaires de carte chaque mois en fonction de l'endroit où ils dépensent le plus, et les récompense avec 50 % plus de points dans ces catégories.

Grâce à un système de récompenses flexible, les titulaires d'une carte Adapta CIBC Mastercard obtiendront 1,5 point pour chaque dollar dépensé dans leurs trois principales catégories de dépenses dynamiques (sur 12) et 1 point pour chaque dollar consacré à tous leurs autres achats chaque mois.

« Notre nouvelle carte Adapta CIBC Mastercard se distingue de ses concurrentes sur le marché, car elle offre une véritable souplesse aux titulaires de carte, leur donnant le contrôle pour les aider à réaliser leurs ambitions », a déclaré Diane Ferri, première vice-présidente, Opérations bancaires courantes, Banque CIBC. « Adapta est une carte unique sans frais annuels qui offre la souplesse nécessaire pour accumuler des points sur tous les achats. Il s'agit de la première et de la seule carte de crédit où les titulaires de carte obtiennent des points en prime dans leurs trois principales catégories de dépenses personnelles chaque mois, qu'il s'agisse de produits pour animaux, de vêtements ou de produits essentiels de tous les jours comme l'épicerie et l'essence. »

Voici les principaux avantages de la carte Adapta CIBC Mastercard :

La première carte de crédit au Canada qui s'adapte au comportement de dépenses des titulaires de carte et leur donne le contrôle sur les catégories où ils obtiendront le plus de points.

qui et leur donne le contrôle sur les catégories où ils obtiendront le plus de points. Une approche de primes flexibles au titre de laquelle les trois principales catégories dynamiques sont automatiquement déterminées chaque mois et peuvent changer en fonction des choix de dépenses d'un titulaire de carte. Par exemple, si un titulaire de carte dépense principalement pour du divertissement, des séjours à l'hôtel et des repas un mois, et pour de l'essence, de l'épicerie et des rénovations domiciliaires le mois suivant, il obtiendra toujours 50 % plus de points Adapta dans ses trois principales catégories de dépenses.

au titre de laquelle les trois principales catégories dynamiques sont automatiquement déterminées chaque mois et peuvent changer en fonction des choix de dépenses d'un titulaire de carte. Par exemple, si un titulaire de carte dépense principalement pour du divertissement, des séjours à l'hôtel et des repas un mois, et pour de l'essence, de l'épicerie et des rénovations domiciliaires le mois suivant, il obtiendra toujours 50 % plus de points Adapta dans ses trois principales catégories de dépenses. La fonction Touch Card a une encoche unique qui permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de distinguer leurs cartes de paiement de leurs autres cartes grâce au toucher.

Sa conception de pointe comprend un format vertical, une encoche pratique pour faciliter l'orientation et un centre rouge vif. Elle est fabriquée à l'aide de matériaux recyclés.

Assistance routière offerte par l'Association de l'Automobile Dominion.

Assurance-achats et garantie prolongée.

« Nous sommes fiers de nous associer à la Banque CIBC pour lancer la nouvelle carte de crédit Adapta CIBC Mastercard, dotée de la fonction Touch Card by Mastercard pour une accessibilité accrue afin que tous les Canadiens puissent gérer leurs paiements facilement et en toute confiance », a déclaré Diane Miquelon, première vice-présidente, Institutions financières, Mastercard Canada. « Combinant l'expérience personnalisée d'Adapta et l'accessibilité, cette offre novatrice renforce l'autonomie des Canadiens lors de chaque opération. »

Pour en savoir plus sur la carte Adapta CIBC Mastercard, consultez le site cibc.com/adapta

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.

À propos de Mastercard

Mastercard dynamise les économies et donne du pouvoir aux gens dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Avec nos clients, nous construisons une économie résiliente où chacun peut prospérer. Nous soutenons un vaste éventail de choix de paiements numériques, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Notre technologie et notre innovation, nos partenariats et nos réseaux se combinent pour offrir un ensemble unique de produits et de services qui aident les personnes, les entreprises et les administrations gouvernementales à réaliser leur plus grand potentiel.

www.mastercard.com

SOURCE CIBC

