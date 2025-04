TORONTO, le 29 avril 2025 /CNW/ - La Banque CIBC fait don de 100 000 $ au Fonds de secours d'urgence pour la Colombie-Britannique de la Fondation CIBC en réponse au récent événement tragique survenu à Vancouver.

Ce financement appuiera les efforts locaux visant à soutenir les personnes touchées par cet événement tragique et à contribuer à des efforts plus vastes de guérison et de rétablissement au sein de la collectivité.

« Nous unissons nos efforts à ceux de nos clients, des membres de notre équipe et des collectivités touchées par la tragédie dévastatrice qui a eu lieu à Vancouver. Nos pensées accompagnent les amis et les familles qui ont perdu des êtres chers, a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales. Nous sommes reconnaissants envers les héros locaux et les premiers répondants qui ont agi rapidement et avec diligence pour assurer la sécurité des personnes touchées. Cet événement incompréhensible a touché le cœur de toute la population canadienne, et nous sommes là pour offrir notre soutien. »

Si vous souhaitez soutenir les personnes touchées par cette tragédie, vous pouvez faire un don par l'intermédiaire du Fonds de secours d'urgence pour la Colombie-Britannique de la Fondation CIBC.

