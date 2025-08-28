TORONTO, le 28 août 2025 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est heureuse d'annoncer que FRUZAQLAMC (gélules de fruquintinib) sera maintenant remboursé par la

Régie de l'assurance maladie (RAMQ) pour les personnes du Québec, selon certains critères, comme traitement pour les patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique (CCRm) qui ont préalablement reçu les traitements standard existants ou qui ne sont pas de bons candidats pour ces traitements1.

Santé Canada a autorisé la mise en marché de FRUZAQLA en septembre 2024. Peu après, l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) ont émis des recommandations positives concernant le remboursement.

« Nous sommes heureux de voir le Québec rembourser ce nouveau traitement, qui bénéficiera aux personnes de la province qui vivent avec ce cancer en phase terminale », a déclaré Filomena Servidio-Italiano, présidente et directrice générale, Réseau d'informations et soutien pour le cancer colorectal. « La plupart des décès surviennent chez des personnes dont le cancer colorectal a été diagnostiqué lorsque la maladie était métastatique. Le fait d'offrir un traitement aux personnes qui en sont à la phase métastatique de la maladie est essentiel puisqu'on peut ainsi les aider à obtenir une amélioration possible de leurs résultats thérapeutiques, notamment sur le plan de la survie et de la qualité de vie. »

Le CCRm est un cancer du côlon qui s'est propagé à d'autres parties du corps (ce qu'on appelle des métastases à distance), comme le foie ou les poumons2. En 2024, plus de 25 000 personnes ont reçu un diagnostic de cancer colorectal (CCR) au Canada, et plus de 9 000 personnes sont mortes de cette maladie3. Environ 70 % des patients atteints d'un CCR présenteront une maladie métastatique, que ce soit au moment du diagnostic ou après le traitement. Les métastases sont la principale cause de mortalité liée au CCR4,5.

FRUZAQLA sera remboursé en vertu de la liste des médicaments du régime public, la RAMQ, selon les critères suivants : En monothérapie, pour le traitement du cancer colorectal métastatique chez les personnes présentant un indice fonctionnel de l'ECOG de 0 ou 1 et pour lesquelles les traitements suivants ont échoué, à moins de contre-indication ou d'intolérance grave :

chimiothérapie à base d'irinotécan et de fluoropyrimidine

chimiothérapie à base d'oxaliplatine et de fluoropyrimidine

traitement comprenant du bévacizumab

en présence du gène RAS non-muté, traitement comprenant du panitumumab ou du cétuximab

traitement comprenant une association trifluridine-tipiracil

« Le remboursement de FRUZAQLA au Québec est une première étape en vue d'accroître l'accès à ce traitement vital pour les personnes partout au Canada qui sont atteintes d'un cancer colorectal métastatique », a déclaré Kiran Dharani, directrice nationale, Oncologie, Takeda Canada. « À Takeda, nous sommes déterminés à mettre au point des traitements oncologiques novateurs et à collaborer avec les provinces pour améliorer l'accès afin que les personnes touchées puissent bénéficier des traitements les plus récents offerts. »

À propos de FRUZAQLAMC

FRUZAQLA (fruquintinib) est un inhibiteur oral sélectif des récepteurs à activité tyrosine kinase des facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGFR)-1, -2 et -3. Les inhibiteurs des VEGFR jouent un rôle central dans le blocage de l'angiogenèse tumorale6. FRUZAQLA agit en empêchant les tumeurs de fabriquer de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui permet de ralentir la progression du cancer7.

L'autorisation de FRUZAQLA pour le traitement du cancer colorectal métastatique est fondée sur les données provenant de deux études de phase III de grande envergure : l'étude multirégionale FRESCO-2, dont les données ont été publiées dans la revue The Lancet, ainsi que l'étude FRESCO menée en Chine, dont les données ont été publiées dans la revue JAMA. Dans les deux études, FRUZAQLA en association avec les meilleurs soins de soutien a entraîné des améliorations importantes de la survie globale, s'accompagnant d'améliorations correspondantes de la survie sans progression, comparativement au placebo en association avec les meilleurs soins de soutien8,9.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web https://www.takeda.com/fr-ca/.

1 FRUZAQLAMC (capsules de fruquintinib), numéro de contrôle 275803, monographie de produit, Takeda Canada Inc. (10 septembre 2024). Accessible à l'adresse : https://takeda.info/fr-ca-fruzaqlamp

2 Société canadienne du cancer. Stades du cancer colorectal. 2025. Disponible à l'adresse : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/colorectal/staging#:~:text=Dans%20le%20cas%20du%20stade%202C,p%C3%A9ritoine

3 Société canadienne du cancer. Statistiques sur le cancer colorectal. 2024. Disponible à l'adresse : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/colorectal/statistics

4 Atreya CE, Yaeger R, Chu E. Systemic therapy for metastatic colorectal cancer: from current standards to future molecular targeted approaches. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2017;37:246-256. doi:10.1200/EDBK_175679

5 Vatandoust S, et al. World J Gastroenterol. 2015;21(41):11767-11776.

6 FRUZAQLAMC (capsules de fruquintinib), numéro de contrôle 275803, monographie de produit, Takeda Canada Inc. (10 septembre 2024). Accessible à l'adresse : https://takeda.info/fr-ca-fruzaqlamp

7 FRUZAQLAMC (capsules de fruquintinib), numéro de contrôle 275803, monographie de produit, Takeda Canada Inc. (10 septembre 2024). Accessible à l'adresse : https://takeda.info/fr-ca-fruzaqlamp

8 Dasari NA, et al. LBA25 - FRESCO-2 : A global phase 3 multiregional clinical trial (MRCT) evaluating the efficacy and safety of fruquintinib in patients with refractory metastatic colorectal cancer. Ann Oncol. 2022 Sep;33(suppl_7): S808-S869. Doi:10.1016/annonc/annonc1089.

9 Dasari NA, et al. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study [publié en ligne avant l'impression, 15 juin 2023]. Lancet. 2023. DOI : 10.1016/S0140-6736(23)00772-9.

SOURCE Takeda Canada Inc.

Relations avec les médias : Kristen King, [email protected], 905-876-6402