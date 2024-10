72 % des personnes souffrant d'asthme sévère non contrôlé avaient une utilisation importante de CSO.

MISSISSAUGA, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Les données obtenues dans le cadre de l'étude sur les données probantes en contexte réel ALERT (« chAracterizing uncontroLled sevERe asThma in Canada ») ont récemment été présentées à la Réunion annuelle de l'American College of Chest Physicians (CHEST) et au Congrès de l'European Respiratory Society (ERS). Cette étude permet de mieux comprendre l'utilisation des corticostéroïdes oraux (CSO) par les Canadiens atteints d'asthme sévère non maîtrisé et souligne également leurs besoins non satisfaits.

L'asthme sévère non maîtrisé est un type d'asthme qui ne répond pas bien aux médicaments spécialisés. i Au Canada, les CSO et les médicaments en inhalation constituent une option de traitement importante pour la prise en charge de l'asthme sévère. Cependant, les CSO sont connus pour augmenter le risque d'effets indésirables à court et à long terme, même à faibles doses (équivalentes à 1 ou 2 traitements) ii. D'autres médicaments, comme les médicaments biologiques injectables, peuvent être utilisés pour traiter l'asthme sévère non maîtrisé et ont permis de réduire l'emploi de CSO.

Les données de l'étude ALERT ont montré que la plupart des personnes atteintes d'asthme sévère non maîtrisé présentaient une utilisation importante de CSO, mais ne recevaient pas de traitement biologique disponible. Cela met en évidence une lacune importante dans la prise en charge de l'asthme sévère, ainsi que la nécessité de mieux éduquer les professionnels de la santé et de mieux sensibiliser les patients aux options de traitement.

L'étude a été menée par GSK en collaboration avec Asthme Canada, la Dre Susan Waserman, de l'Université McMaster, et la Dre Andréanne Côté, de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval, avec soutien à la recherche sous contrat, les commentaires et les analyses fournies par IQVIA Solutions Canada Inc.

« À une époque où les options de traitement de l'asthme sont si nombreuses, il est consternant d'observer un taux aussi élevé de surutilisation des CSO. Une meilleure identification des patients non maîtrisés et un accès plus facile à l'optimisation du traitement devraient être une priorité absolue dans la prise en charge de ces patients », a déclaré la Dre Andréanne Côté.

« Reconnaître la surutilisation alarmante des CSO est un pas en avant pour sensibiliser les médecins et les patients aux autres options de traitement pour la prise en charge de l'asthme. Une éducation plus poussée pourrait favoriser l'adoption de ces traitements afin d'optimiser les résultats », a déclaré la Dre Susan Waserman.

« Les conclusions de l'étude ALERT soulignent la nécessité de reconnaître la surutilisation des CSO au Canada. Il est essentiel de continuer à éduquer les patients et les professionnels de la santé sur les options de traitement pour protéger les patients contre la surutilisation des CSO et optimiser la prise en charge de l'asthme », a déclaré Jeffrey Beach, président et directeur général, Asthme Canada.

Voici les principales conclusions de l'étude ALERT :

7,5 % des patients atteints d'asthme ont été classés comme souffrant d'asthme sévère.

Parmi les patients atteints d'asthme sévère, 12,7 % ont été classés comme souffrant d'asthme sévère non maîtrisé.

72 % des patients atteints d'asthme sévère non maîtrisé ne recevaient de traitement biologique disponible.

40 % des patients atteints d'asthme sévère non maîtrisé avaient au moins 4 traitements par des CSO.

Dans certaines régions du Canada , le taux d'utilisation par personne des CSO est bien plus élevé que dans d'autres régions.

Un résumé de l'étude ALERT sera publié dans l'European Respiratory Journal en novembre 2024. GSK se consacre depuis plus de 50 ans à la santé respiratoire. Des initiatives telles que l'étude ALERT soulignent notre engagement à prendre une longueur d'avance sur les maladies respiratoires.

À propos de l'asthme

L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires qui cause certains symptômes comme l'essoufflement, l'oppression thoracique, la toux et la respiration sifflante. L'asthme provoque une inflammation et un rétrécissement des bronches, ce qui limite la circulation de l'air et entraîne des difficultés à respirer. iii.

À propos de l'asthme sévère

L'asthme sévère est défini comme un asthme qui nécessite un traitement par des corticostéroïdes en inhalation à dose élevée en association avec un deuxième médicament de prévention (et/ou des corticostéroïdes à action générale) ou un traitement biologique pour empêcher qu'il ne devienne « non maîtrisé », ou comme un asthme qui demeure « non maîtrisé » malgré le traitement [iv]. On estime que jusqu'à 465 000 Canadiens souffrent d'asthme sévère, ce qui représente environ 5 à 10 % de la population générale atteinte d'asthme v. L'asthme sévère peut avoir plusieurs causes sous-jacentes, dont une inflammation de type 2 iv. On estime que le coût de l'asthme pour l'économie canadienne atteindra 4,2 milliards de dollars d'ici 2030 v.

À propos des CSO

Les corticostéroïdes oraux (CSO) sont des médicaments anti-inflammatoires à action générale utilisés pour traiter les affections inflammatoires, y compris les maladies respiratoires et les réactions allergiques. Contrairement aux corticostéroïdes en inhalation (CSI), qui ciblent directement les poumons, les CSO sont ingérés et distribués dans tout l'organisme. Les types courants de CSO comprennent la prednisone, la méthylprednisolone et l'hydrocortisone.

Auparavant, une dose quotidienne de CSO était essentielle pour traiter l'asthme sévère ou non maîtrisé. Désormais, avec l'avènement des traitements biologiques, les CSO sont principalement recommandés pour la prise en charge des crises d'asthme. Puisque l'utilisation prolongée des CSO, y compris lors d'expositions à court terme répétées, peut entraîner des risques importants pour la santé, des stratégies de prise en charge de l'asthme visant à réduire l'utilisation des CSO ont vu le jour. Le large éventail d'effets indésirables associés aux CSO comprend un risque accru d'infection et d'événements cardiovasculaires, l'ostéoporose, le diabète de type 2, le gain de poids et les troubles de l'humeur et du comportement. Une étude canadienne récente a établi un consensus selon lequel les patients ayant pris au moins 2 traitements par des CSO et/ou ayant utilisé un traitement d'entretien par CSO au cours des 12 mois précédents malgré l'adhésion à un traitement en inhalation à dose élevée doivent être orientés vers un spécialiste vi-ix.

À propos de l'étude ALERT

L'étude ALERT (chAracterizing uncontroLled sevERe asThma in Canada) est un projet de recherche qui vise à comprendre comment l'asthme sévère non maîtrisé est pris en charge au Canada. Au moyen de la base de données nationale sur les régimes privés d'assurance médicaments d'IQVIA, l'étude a examiné les habitudes en matière d'ordonnances pour les CSO et les médicaments biologiques d'avril 2020 à juin 2023. Dans cette étude, l'asthme sévère non maîtrisé est défini précisément comme un asthme sévère nécessitant au moins deux ordonnances de CSO au cours d'une période d'observation d'un an, ce qui indique une mauvaise maîtrise malgré les traitements standard.

À propos d'Asthme Canada

Asthme Canada est le seul organisme de bienfaisance national qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie des personnes souffrant d'asthme et d'allergies respiratoires.

À propos de GSK

GSK est une société biopharmaceutique mondiale qui a pour ambition et raison d'être de réunir science, technologie et talent, car ensemble, on peut prendre une longueur d'avance sur la maladie. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.ca.gsk.com/fr-ca.

