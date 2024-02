MONTRÉAL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Les technologies d'autosurveillance des habitudes quotidiennes et de la santéi sont de plus en plus populaires et ont un pouvoir d'influence sur les décisions individuelles en matière de gestion de la santé de leurs utilisateurs et utilisatricesii. Aujourd'hui, Medavie est heureuse d'annoncer le lancement de Perkk Évaluation, une solution numérique qui aide les personnes à rester au fait de leur santé et à connaître les risques auxquels elles sont exposées grâce à des informations personnalisées.

Selon une étude récente, 40 % de la population canadienne fait le suivi d'un ou de plusieurs aspects de sa santé au moyen des technologies de santé numériquesiii. « Alors que la prestation de soins de santé continue d'évoluer à l'ère numérique, un plus grand accent est mis sur la prévention et les gens veulent avoir un accès pratique et personnalisé à des solutions qui les aident à composer avec certains problèmes de santé et à potentiellement retarder ou prévenir l'apparition de maladies, explique Venky Kulkarni, dirigeant principal de la technologie et directeur principal, Accès numérique direct au consommateur, Medavie. En offrant des fonctionnalités de suivi régulier et d'analyse des risques par l'entremise de Perkk Évaluation, notre objectif est de permettre aux utilisateurs et utilisatrices d'agir de manière directe et active sur leurs risques en matière de santé physique et mentale, et ce, partout et en tout temps. »

L'avantage Perkk Évaluation

Tenant compte de plus de 30 indicateurs de santé et de mieux-être, allant de la fréquence cardiaque à la tension artérielle en passant par les niveaux de stress, Perkk Évaluation brosse un portrait global de l'état de santé d'une personne grâce à une technologie d'imagerie à distance. Il suffit aux utilisateurs de réaliser une analyse vidéo de 30 secondes au moyen d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur et de répondre à un court questionnaire sur la santé mentale pour recevoir des informations pertinentes sur leur santé et leur mieux-être mental qui favorisent la sensibilisation aux risques et la prévention.

Selon Venky Kulkarni, « cette façon de faire est en phase avec la réalité d'aujourd'hui, dans laquelle les technologies d'autosurveillance et de suivi de la santé permettent de rendre les données en matière de santé et de mieux-être plus accessibles et conviviales et favorisent la sensibilisation aux maladies et leur prévention grâce à des informations fiables obtenues en temps réel. »

Outil* d'analyse et de sensibilisation précoce, Perkk Évaluation encourage ses utilisateurs à devenir de véritables patients et patientes connectés en les outillant, en les mobilisant, en les motivant et en suscitant leur responsabilisation envers leurs objectifs de santé et eux-mêmes. Les données sur la santé évoluent à chaque utilisation et aident les patients à décider s'il est nécessaire de consulter un professionnel ou une professionnelle de la santé afin de déterminer l'absence ou la présence d'une maladie, ou de mettre en place des changements quant à leur mode de vie.

Perkk Évaluation peut notamment aider les utilisateurs à détecter les premiers signes de risques de maladie cardiovasculaire et de diabète, appuyer le dialogue avec les professionnels de la santé et promouvoir l'adoption de comportements sains.

« Notre entreprise se consacre à concevoir des solutions numériques qui contribuent à l'amélioration de la santé des Canadiens et Canadiennes et nous souhaitions étendre cette vision au bien-être de notre personnel, déclare Ian Millar, chef de la direction, Health Futures Inc., c'est pourquoi nous avons ajouté Perkk Évaluation à notre programme de rémunération globale pour aider nos employés et employées à prendre soin de leur mieux-être au travail. »

Pour en savoir plus, visitez le perkkevaluation.ca.

* L'utilisation de cet outil d'analyse ne remplace pas une consultation avec un professionnel de la santé qualifié. Les utilisateurs doivent obtenir un diagnostic et des soins appropriés auprès d'un professionnel ou d'une professionnelle de la santé.

À propos de Perkk Évaluation

En misant sur les dernières avancées scientifiques éprouvées en matière de photopléthysmographie à distance, Perkk Évaluation mesure les indicateurs de santé et de mieux-être grâce à la caméra intégrée aux appareils couramment utilisés.

Cette technologie de pointe combine l'analyse de la circulation sanguine en temps réel avec des algorithmes d'apprentissage automatiques fiables pour produire plus de 30 indicateurs, notamment des indices des signes vitaux, des mesures physiologiques, de la santé et des facteurs de risques de santé physique et mentale. Les services numériques sont exploités et fournis par Medavie.

À propos de Medavie

Medavie est un partenaire national de solutions de santé qui allie gestion des garanties, gestion de la santé et prestation de soins de santé. Ensemble, avec notre équipe composée de plus de 8 000 professionnels et professionnelles, nous nous consacrons à améliorer le bien-être de la population canadienne.

À titre d'organisation sans but lucratif, Medavie chapeaute Croix Bleue Medavie, un assureur tout-en-un et un administrateur de programmes de santé publics de premier plan, et Services de santé Medavie, une entreprise offrant des solutions de soins de santé primaires à l'échelle nationale et le plus grand fournisseur contractuel de services de gestion des urgences au Canada.

Notre culture a été reconnue comme l'une des plus admirées au pays, et notre entreprise figure sur la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada 2022-2023 en plus d'avoir été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada.

Nous n'avons pas d'actionnaires. Au lieu de quoi, nous investissons fièrement dans nos collectivités afin d'aider à régler certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

Sources



________________________________

i Feng S, Mäntymäki M, Dhir A, Salmela H. (2021) How Self-tracking and the Quantified Self Promote Health and Well-being: Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 2021 sep; 23(9): e25171. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8493454/. Consulté en janvier 2024.

ii Figueiredo M, Caldeira C, Chen Y, Zheng K. (2017) Routine self-tracking of health: reasons, facilitating factors, and the potential impact on health management practices. AMIA Annual Symposium Proceedings Archive, 2017: 706-714. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5977566/. Consulté en janvier 2024.

iii Paré, G., Leaver, C., Bourget, C. Diffusion of the Digital Health Self-Tracking Movement in Canada: Results of a National Survey. (2018) Journal of Medical Internet Research, 2018;20(5): e177. https://www.jmir.org/2018/5/e177/. Consulté en janvier 2024.





SOURCE Croix Bleue Medavie

Renseignements: Marie-Ève Nadeau, Conseillère principale en communication, Medavie, 514.982.1569, [email protected]