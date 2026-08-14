Les distilleries, vignobles et cidreries du Québec accueillent avec enthousiasme l'annonce du Parti Québécois

GRANBY, QC, le 14 août 2026 /CNW/ -- L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD), le Conseil des vins du Québec (CVQ) et les Producteurs de cidre du Québec (PCQ) accueillent avec enthousiasme l'annonce faite par le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, en faveur d'un allégement substantiel du cadre réglementaire qui encadre la production et la distribution des alcools québécois.

Les trois associations, qui représentent ensemble une part importante de l'écosystème québécois des alcools de terroir, saluent une annonce qui reconnaît enfin des enjeux soulevés par l'industrie depuis plusieurs années. Distillateurs, vignerons et cidriculteurs demandent depuis longtemps une modernisation d'un cadre légal largement hérité d'une autre époque, mal adapté à la réalité d'un secteur aujourd'hui mature, professionnalisé et en pleine croissance.

Cette annonce illustre, aux yeux des trois associations, un véritable leadership de la part du Parti Québécois, qui a pris le temps d'écouter l'industrie et de comprendre les obstacles concrets auxquels font face ses entrepreneurs. Les associations invitent maintenant l'ensemble des formations politiques à reconnaître l'importance de ces enjeux. À un peu moins de deux mois de l'élection générale du 5 octobre, les Québécois méritent de savoir comment chaque parti entend soutenir la croissance de ce secteur porteur pour leurs régions.

Le secteur des alcools québécois s'est imposé comme un moteur de développement économique régional et un vecteur important de rayonnement et de fierté locale. Distilleries, vignobles et cidreries attirent chaque année un nombre croissant de visiteurs, contribuent de façon significative à l'agrotourisme québécois et participent activement à la notoriété grandissante du terroir d'ici, tant au Québec qu'à l'international.

Nicolas Bériault, président de l'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) :

« Nos distillateurs sont des entrepreneurs passionnés qui innovent constamment, souvent avec des moyens limités et dans un cadre réglementaire qui ne suit pas le rythme de leur créativité. Alléger ce fardeau, c'est donner à nos entreprises les moyens de continuer à innover, à investir et à créer de la richesse dans leurs communautés. C'est exactement le type d'écoute que nous souhaitons voir se multiplier d'ici le scrutin du 5 octobre. »

Matthieu Beauchemin, président du Conseil des vins du Québec (CVQ) :

« Nos vignobles sont aujourd'hui de véritables destinations qui font rayonner nos régions et attirent un tourisme de plus en plus important. Moderniser le cadre qui les encadre, c'est reconnaître leur contribution réelle au développement économique et touristique du Québec, et leur donner les moyens de poursuivre sur cette lancée. »

Marc-Antoine Arsenault-Chiasson, président des Producteurs de cidre du Québec (PCQ) :

« Notre industrie a démontré, année après année, tout son potentiel. Ce dont nos entreprises ont besoin maintenant, c'est d'un cadre qui leur permette de le déployer pleinement. C'est exactement ce que propose cette annonce, et c'est ce que nous souhaitons voir reconnu par l'ensemble des partis. »

Les trois associations félicitent le Parti Québécois pour son leadership sur ces enjeux et invitent l'ensemble des formations politiques à s'en inspirer, afin que cette modernisation devienne un véritable consensus gouvernemental dans l'intérêt des entrepreneurs et des consommateurs québécois.

SOURCE Union québécoise des microdistilleries (UQMD)

Sources : Vincent Lambert, Union québécoise des microdistilleries, 450.330.1455 | [email protected]; Mélanie Gore, Conseil des vins du Québec, 438.522.2276 | [email protected]; Catherine St-Georges, Les Producteurs de cidre du Québec, 514.978.7317 | [email protected]