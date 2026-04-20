Isabelle Rochette se voit décerner le Prix Distinction de l'Union québécoise des microdistilleries

BROMONT, QC, le 20 avril 2026 /CNW/ - L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) est fière d'annoncer que le Prix Distinction de l'UQMD est décerné cette année à Isabelle Rochette, distillatrice en chef de CIRKA Distilleries, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au développement et au rayonnement de l'industrie des spiritueux québécois.

Isabelle Rochette - CIRKA Distilleries (Groupe CNW/Union québécoise des microdistilleries (UQMD))

Remis dans le cadre du congrès annuel de l'UQMD, le Prix Distinction vise à souligner l'apport remarquable d'une personne qui a marqué de façon durable l'industrie par son engagement, son dynamisme, son expertise et son influence. Après une première édition en 2025, au cours de laquelle le prix a été remis à Michel Jodoin, l'UQMD rend hommage cette année à une pionnière dont le travail a contribué à faire évoluer les standards de qualité et la crédibilité de la distillation au Québec.

Le parcours d'Isabelle Rochette force l'admiration. Rien ne la destinait d'emblée à devenir l'une des figures les plus respectées de la distillation québécoise. Issue d'un parcours marqué notamment par le design, la photographie et une formation en sommellerie à l'ITHQ, elle a développé au fil du temps un rapport exigeant au goût, à la structure et à la précision. Cette sensibilité s'est ensuite pleinement exprimée dans le monde de la distillation, où elle s'est rapidement imposée par la rigueur de son travail et la maîtrise de son art.

Après un long voyage formateur à travers le Canada et les États-Unis, au cours duquel elle affine sa compréhension du produit en visitant vignobles, distilleries et microbrasseries, Isabelle Rochette rejoint CIRKA Distilleries en 2015, alors que l'entreprise est encore en phase de démarrage. Entrée comme apprentie avant même la première production commerciale, elle devient en moins d'un an distillatrice en chef. Elle s'impose ainsi comme la première femme distillatrice au Québec et joue, depuis les premières années, un rôle central dans le développement de l'entreprise.

Sous sa direction technique, CIRKA Distilleries s'est affirmé comme un acteur important de la distillation québécoise, grâce à une série de spiritueux reconnus pour leur qualité et maintes fois salués ici comme à l'international. Son nom demeure particulièrement associé au développement des whiskys, catégorie dans laquelle elle a contribué à positionner la distillerie parmi les références du whisky québécois. Au-delà des produits eux-mêmes, Isabelle Rochette a aussi contribué à faire rayonner l'ensemble du secteur par ses prises de parole publiques, son expertise et sa capacité à incarner une nouvelle génération de leadership féminin dans l'industrie.

« Par son dynamisme, sa rigueur, sa créativité et son engagement, Isabelle Rochette a contribué à élever notre industrie. Elle incarne une expertise de haut niveau, une grande exigence dans le travail du produit et une capacité remarquable à faire rayonner les spiritueux québécois. En lui remettant le Prix Distinction, l'UQMD souhaite reconnaître une contribution exceptionnelle qui inspire l'ensemble de notre milieu », a déclaré M. Nicolas Bériault, président de l'UQMD.

Par cette distinction, l'UQMD tient à saluer l'excellence du parcours d'Isabelle Rochette et à rappeler l'importance de reconnaître celles et ceux qui participent activement à bâtir une industrie des spiritueux québécois forte, innovante et crédible. L'UQMD félicite chaleureusement Isabelle Rochette pour cette reconnaissance pleinement méritée.

À propos du Prix Distinction de l'UQMD

Le Prix Distinction de l'Union québécoise des microdistilleries vise à reconnaître l'apport exceptionnel d'une personne au développement de l'industrie des spiritueux québécois. Il met en lumière des parcours qui ont contribué, de manière significative et durable, à faire avancer le secteur.

À propos

L'Union québécoise des microdistilleries a pour mission de représenter et défendre les intérêts de ses membres, de faire évoluer le cadre réglementaire et de créer les conditions favorables à la croissance durable des distilleries québécoises. Elle soutient le développement du savoir-faire, la compétitivité et le rayonnement des spiritueux distillés à la propriété au Québec, puis au Canada et à l'international.

SOURCE Union québécoise des microdistilleries (UQMD)

Vincent Lambert Secrétaire général, Union québécoise des microdistilleries (UQMD), [email protected]