L'UQMD accueille favorablement le rapport sur la modernisation du secteur des boissons alcooliques et invite le gouvernement de passer à l'action

GRANBY, QC, July 17, 2026 /CNW/ -- L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) accueille avec optimisme le dépôt du rapport et des recommandations issus des consultations menées par les coprésidentes France Dionne et Diane Lemieux sur la modernisation du secteur des boissons alcooliques au Québec. L'UQMD salue la rigueur de l'exercice mené et l'ampleur des pistes de réflexion qui en découlent.

« Ce rapport confirme ce que nous répétons depuis des années : le cadre réglementaire québécois des boissons alcooliques a été conçu pour une autre époque et ne reflète plus la réalité de nos entreprises, ni du marché. Le fait que les consultations aient permis de dégager un consensus aussi large, autant chez les fabricants que chez les détaillants, démontre que le besoin de moderniser n'est plus à débattre. Ce qu'il faut maintenant, c'est de l'action », déclare M. Nicolas Bériault, président de l'UQMD.

Un écosystème en santé pour tous les producteurs d'ici

Parmi l'ensemble des boissons alcooliques produites au Québec, ce sont les spiritueux qui accusent le retard réglementaire le plus criant, notamment en ce qui concerne les ventes à la propriété et les ventes directes aux bars et restaurants, deux enjeux qui sont d'ailleurs mentionnés dans le rapport. Cet exercice de modernisation dépasse toutefois les seuls intérêts des distilleries québécoises. L'UQMD rappelle que les vignobles, les cidreries, les microbrasseries et les autres producteurs artisanaux québécois font face à des enjeux réglementaires importants, et que la réforme doit bénéficier à l'ensemble de la filière.

« On porte la voix des spiritueux, parce que c'est notre industrie et parce qu'elle a été historiquement la grande oubliée de la réglementation. Mais on ne veut pas gagner seuls. On veut un écosystème en santé pour tout le monde, où chaque producteur québécois mérite un cadre qui reconnaît sa réalité et lui permet de croître. Plus l'ensemble de nos entreprises agroalimentaires sera fort, plus le Québec et nos régions en sortiront gagnantes. », affirme M. Bériault.

Des pistes de solutions que l'UQMD porte depuis longtemps

L'UQMD constate que plusieurs pistes de réflexion mises de l'avant dans le rapport rejoignent des propositions que l'organisation défend depuis plusieurs années auprès des autorités. Parmi les propositions évoquées dans le rapport, l'UQMD tient à souligner celles-ci :

« Protéger les avantages particuliers en faveur des fabricants artisanaux et industriels dont la portée est locale et régionale. »

« Maintenir un permis industriel en fusionnant les différentes catégories de boissons alcooliques et évaluer la possibilité de prévoir différents avantages, des flexibilités et des allègements gradués selon les volumes de production ou les pourcentages d'intrants du Québec dans les boissons alcooliques. »

« Permettre aux producteurs artisanaux d'acheter des matières premières québécoises afin d'encourager l'économie locale et de leur permettre de faire face aux aléas climatiques et aux intempéries. »

« Évaluer la possibilité de revoir la fiscalité et les programmes gouvernementaux destinés à l'industrie des boissons alcooliques. »

« Il est recommandé de profiter de l'exercice de modernisation du régime des boissons alcooliques pour actualiser la Loi sur la Société des alcools du Québec en :

accentuant une approche de collaboration et de partenariat avec l'industrie québécoise; envisageant de consacrer dans la Loi la valorisation des produits québécois; mettant sur pied une table de concertation permanente avec l'industrie québécoise (fabricants et détaillants) visant une meilleure harmonisation, une complémentarité des efforts dans la conquête des parts de marché et l'adaptabilité aux nouvelles règles. »



Le moment d'agir

L'UQMD rappelle que le rapport doit maintenant être pris en charge par le groupe de travail interministériel annoncé par les coprésidentes, qui aura la responsabilité de traduire ces constats en modifications législatives et réglementaires concrètes. L'organisation entend collaborer activement avec l'ensemble des intervenants et les partenaires gouvernementaux concernés pour que cette réforme se concrétise dans un horizon rapproché.

À propos

L'Union québécoise des microdistilleries a pour mission de représenter et défendre les intérêts de ses membres, de faire évoluer le cadre réglementaire et de créer les conditions favorables à la croissance durable des distilleries québécoises. Elle soutient le développement du savoir-faire, la compétitivité et le rayonnement des spiritueux distillés à la propriété au Québec, puis au Canada et à l'international.

SOURCE Union québécoise des microdistilleries (UQMD)

Vincent Lambert Secrétaire général, Union québécoise des microdistilleries (UQMD) [email protected]