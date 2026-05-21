Découvertes, rencontres et explorations

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Cet été, les Distilleries du Québec lancent la toute première édition de la Journée des distilleries du Québec. Le 6 juin prochain, partout à travers la province, les producteurs ouvriront leurs portes afin d'inviter les Québécois à plonger dans l'univers des spiritueux d'ici et de faire découvrir le savoir-faire, la créativité et la passion qui se cachent derrière chaque bouteille, tout en offrant une programmation riche et festive aux multiples saveurs.

Le 6 juin, c'est un rendez-vous!

Visuel de la Journée des distilleries du Québec. (Groupe CNW/Union québécoise des microdistilleries (UQMD))

Pensée comme une véritable invitation à explorer les régions du Québec autrement, cette journée qui donne le coup d'envoi aux festivités estivales, permettra aux visiteurs de vivre le produit à sa source. Grâce à différents parcours reliant plus de 25 distilleries participantes, les Québécois pourront profiter de dégustations commentées, de cocktails préparés par les distillateurs, d'accès privilégiés à certains espaces de production et d'échanges avec les équipes sur place, afin de mieux comprendre ce qui distingue les spiritueux d'ici.

Une programmation pour tous les goûts

Lors de la journée du 6 juin, plusieurs distilleries accueilleront les visiteurs avec une programmation à la fois festive et éducative. Au menu : visites guidées, dégustations, ateliers sur la distillation et la mixologie, ainsi que diverses expériences gourmandes avec bars extérieurs et offres alimentaires. Musique, animations et activités pour tous viendront enrichir l'expérience, dans une ambiance conviviale soulignant le début de la saison estivale, ponctuée de promotions et de lancements exclusifs.

En misant sur l'agrotourisme et les expériences de proximité, la Journée des distilleries du Québec devient aussi une invitation à prendre la route, toujours avec un chauffeur désigné, pour se rassembler et organiser une sortie en couple, entre amis ou en famille pour découvrir des produits uniques, porteurs d'histoire et de fierté régionale.

Un outil pour planifier sa journée de visite en distilleries

Pour celles et ceux qui souhaitent prendre part à cette toute première édition, le parcours des différentes distilleries participantes est disponible en ligne sur le site web des Distilleries du Québec. Cet outil est idéal pour planifier une journée de découvertes selon ses envies. Accessible gratuitement, il permet de repérer facilement les établissements ouverts au public par région et d'identifier les différentes activités proposées sur chaque site.

Un déploiement provincial pour les produits distillés d'ici

La Journée des distilleries du Québec se vivra aussi dans plus de 200 succursales de la SAQ à travers la province, où une sélection de spiritueux québécois sera offerte en dégustation. Certains distillateurs seront également sur place pour rencontrer les consommateurs, partager leur savoir-faire et inspirer de nouvelles découvertes pour les cocktails de l'été.

À noter que, dans l'esprit de la Journée des distilleries du Québec, l'accent est mis sur la qualité plutôt que la quantité : prendre le temps de découvrir, de déguster et d'apprécier des spiritueux d'ici, dans une approche responsable et éclairée. Les visiteurs pourront également goûter à une sélection de produits sans alcool, témoignant de l'innovation et de la diversité de l'offre des distilleries québécoises.

Un appui du gouvernement du Québec

La Journée des distilleries du Québec est rendue possible grâce à l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). « Le gouvernement du Québec

salue la créativité des producteurs locaux et soutient fièrement cette initiative, qui offre

une belle occasion de découvrir leur savoir-faire et leurs produits. On invite la population à profiter de cette journée pour visiter les différentes distilleries établies partout au Québec », souligne le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard.

Les Distilleries du Québec tiennent à souligner l'importance de cet appui, qui contribue à faire rayonner le savoir-faire des distilleries québécoises et à soutenir le dynamisme des régions.

À propos des Distilleries du Québec

Distilleries du Québec, la marque de l'Union québécoise des microdistilleries (UQMD), regroupe la grande majorité des distilleries du Québec avec plus de 50 membres. Sa mission est de représenter et défendre les intérêts de ses membres, de faire évoluer le cadre réglementaire et de créer les conditions favorables à la croissance durable des distilleries québécoises. Elle soutient le développement du savoir-faire, la compétitivité et le rayonnement des spiritueux distillés à la propriété au Québec, puis au Canada et à l'international.

INFORMATIONS

Site web - Journée des distilleries du Québec

Trousse média

SOURCE Union québécoise des microdistilleries (UQMD)

CONTACT MÉDIA: Kyanna Laporte, [email protected], (514) 792-5577