L'Allemagne et le Royaume-Uni figurent en tête de la liste des 17 donateurs alors que le fonds mondial pour l'éducation en situation d'urgence renforce ses engagements en vue de venir en aide à 20 millions d'enfants et d'adolescents au cours des quatre prochaines années.

GENÈVE, 17 février 2023 /CNW/ - Les dirigeants mondiaux ont annoncé plus de 826 millions de dollars É.-U. en contributions financières à ECW et pour relever le défi d'apporter un soutien aux 222 millions de filles et garçons vivant dans les contextes de crises. Ces engagements remarquables ont été annoncés lors de la qui se tient cette semaine à Genève, en Suisse. Ces contributions joueront un rôle crucial pour permettre de tenir les engagements pris au niveau mondial en faveur de l'éducation pour toutes et tous d'ici à 2030, conformément aux objectifs de développement durable.ECW des 16-17 février à Genève, en Suisse. Ces contributions joueront un rôle crucial pour permettre de tenir les engagements pris au niveau mondial en faveur de l'éducation pour toutes et tous d'ici à 2030, conformément aux objectifs de développement durable.

Au total, 17 donateurs ont fait des promesses de dons à ECW, dont cinq contributions émanant de nouveaux donateurs - une étape historique pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongée et ECW. Un peu plus d'un mois après le lancement du nouveau Plan stratégique 2023-2026 du Fonds multilatéral, ces engagements considérables représentent déjà plus de la moitié du montant de 1,5 milliard de dollars É.-U. nécessaire pour mener à bien ce plan stratégique sur quatre ans et ainsi atteindre 20 millions d'enfants et d'adolescents.

Les déplacements forcés et les crises humanitaires qui atteignent de tristes records, la guerre en Ukraine, et les incertitudes économiques mondiales sapent les progrès réalisés en matière de développement en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Par conséquent, les nouvelles promesses de dons constituent un engagement majeur au niveau mondial à faire du financement de l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongée une priorité internationale.

Pour quelque 222 millions d'enfants touchés par des conflits, les changements climatiques, les déplacements forcés et d'autres crises prolongées dans le monde, accéder à une éducation de qualité constitue un besoin urgent. Aux côtés de ses partenaires, ECW ouvre la voie pour offrir à ces filles et ces garçons la sécurité, l'espoir et les perspectives que seule une éducation globale peut leur apporter.

« Il n'y a pas de démocratie sans éducation. Nous devons pouvoir compter sur des générations futures instruites. La paix, la liberté et la prospérité de toutes les nations en dépendent », a affirmé Ignazio Cassis, Conseiller fédéral de la Confédération suisse.

La Suisse co-organise la Conférence de haut niveau sur le financement aux côtés d'ECW et des gouvernements d'Allemagne, de Colombie, du Niger, de Norvège et du Soudan du Sud. Dans le cadre d'un partenariat innovant avec le secteur privé, la Banque cantonale de Zurich - sous réserve d'investisseurs de référence supplémentaires - s'est engagée à gérer une facilité de financement à même de mobiliser des fonds continus et prévisibles en faveur d'ECW, le Fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation en situation d'urgence et de crise prolongée.

L'Allemagne reste, à ce jour, le principal donateur d'ECW. « Trop d'enfants, en particulier de filles, n'ont pas accès à une éducation de qualité leur permettant de se construire un avenir meilleur et de sortir du cycle de la pauvreté et du désespoir. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir cette génération sacrifiée. Les engagements pris aujourd'hui contribueront à donner de l'espoir à des millions de jeunes parmi les plus vulnérables. L'Allemagne avait déjà annoncé l'an dernier qu'elle soutiendrait le Plan stratégique visant à aider ces enfants en accordant 210 millions d'euros au cours des quatre prochaines années. Aujourd'hui, de nombreux autres donateurs se sont joints à nous. Ensemble, nous avons assumé notre responsabilité partagée. Mais ne nous leurrons pas : ces efforts conjoints ne peuvent et ne doivent pas s'arrêter là », a souligné Svenja Schulze, Ministre fédérale allemande de la coopération économique et du développement.

Le Royaume-Uni a annoncé la nouvelle contribution la plus importante de la journée à hauteur de 80 millions de livres sterling en nouveau financement à ECW. Avec cette contribution importante, le Royaume-Uni demeure le deuxième plus important donateur d'ECW. « Je viens de rentrer du Niger où j'ai vu comment l'éducation transforme la vie des jeunes qui ont été déplacés par les conflits et les pénuries alimentaires. L'éducation des enfants et des jeunes touchés par les crises est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés - de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, au récent tremblement de terre dévastateur en Türkiye et en Syrie, sans oublier une génération de filles qui, cruellement, ne sont pas autorisées à aller à l'école en Afghanistan. Nous renouvelons notre engagement en faveur de l'éducation en situations d'urgence parce que nous refusons d'abandonner les 222 millions d'enfants et d'adolescents touchés par les horreurs de la guerre, des catastrophes et des déplacements. L'éducation peut être un lien vital vers un avenir meilleur », a déclaré le Ministre d'État au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Andrew Mitchell.

Le Canada a annoncé un nouveau financement de 87,5 millions de dollars (CAD) lors de la séance plénière de haut niveau d'annonces de contributions. « Le Canada s'est engagé à travailler dans le cadre de partenariats mondiaux, tels que l'Éducation sans délai, pour tirer parti des forces collectives et accroître l'efficacité des programmes destinés aux enfants vivant dans des contextes de crise et d'urgence. Si nous n'agissons pas urgemment et en partenariat, nous risquons de laisser de côté les enfants vivant dans les contextes de crise, et de priver le monde de tout ce potentiel. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour aider à garantir un accès à une éducation de qualité pour tous les enfants », a déclaré Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada.

De nouveaux partenaires sont venus grossir les rangs des donateurs toujours plus nombreux d'ECW à l'occasion de la Conférence de haut niveau sur le financement, avec des nouveaux engagements de la part de la Coalition mondiale des entreprises (GBCE), l'Italie, le Qatar, l'Espagne et de la Banque cantonale de Zurich.

Les financements provenant à la fois de donateurs traditionnels et non traditionnels - ainsi que le large soutien apporté par les gouvernements, les organismes des Nations Unies, le secteur privé, les organisations de la société civile et d'autres partenaires stratégiques - insufflent un élan mondial en faveur de la transformation de l'accès à l'éducation pour les enfants touchés par des crises tout en favorisant de nouveaux investissements dans le but d'offrir une aide éducative globale.

« En tant qu'acteurs de la communauté mondiale, nous devons unir nos efforts pour atteindre les objectifs de développement durable, en particulier pour respecter notre engagement visant à ce que chaque fille et chaque garçon puissent aller à l'école et réaliser pleinement leur potentiel. Nous investissons ainsi dans la paix là où règne le chaos, dans la sécurité économique là où l'incertitude prévaut et dans l'espoir des enfants là où des crises risquent de perdurer pour les générations à venir », a précisé le très honorable Gordon Brown, Envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale et Président du Comité directeur de haut niveau d'ECW.

La Directrice générale d'ECW, Mme Yasmine Sherif, a conclu la séance de haut niveau consacrée aux promesses de dons en remerciant les donateurs pour leurs contributions et en appelant les dirigeants mondiaux à accroître leurs financements en faveur d'ECW.

« Cette journée est historique, en raison des efforts mondiaux déployés pour permettre aux enfants touchés par des conflits, les changements climatiques et d'autres crises d'accéder à des possibilités d'apprentissage de qualité, a-t-elle déclaré. Nous devons renforcer nos interventions mondiales pour faire face à ces crises interconnectées qui sévissent par exemple en Afghanistan, en Syrie et ailleurs, et nous assurer qu'aucun enfant n'est laissé pour compte. Nous continuerons à saisir toutes les occasions nous permettant de mobiliser de nouvelles ressources et des financements innovants. Même après avoir atteint notre objectif de 1,5 milliard de dollars, nous ne nous arrêterons pas là. Grâce aux généreuses contributions annoncées en ce jour, nous allons pouvoir offrir une éducation de qualité à 10 millions d'enfants touchés par des crises. Nous investissons dans l'humanité. Nous nous engageons en faveur des droits fondamentaux universels, de l'équité et de l'égalité des chances pour les laissés-pour-compte de la planète. »

