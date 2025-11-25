OTTAWA, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Hier à Ottawa, Natan Obed, président d'Inuit Tapiriit Kanatami, et l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont coprésidé une réunion du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne (CPIC). Le CPIC réunit des dirigeants inuits et fédéraux trois fois par an pour progresser sur les priorités communes et renouveler la relation entre les Inuit et la Couronne, une relation fondée sur les droits, le respect et la coopération.

Les dirigeants inuits et les ministres fédéraux participent à la réunion des dirigeants du CPIC le 24 novembre 2025 à Ottawa. De gauche à droite : la ministre des Services aux Autochtones, Gull-Masty; la présidente du CNJI, Gwen Natsiq; le président et chef de la direction de l’IRC, Duane Smith; la ministre des Affaires du Nord et de l’Arctique, Rebecca Chartrand; le ministre du Commerce international, Dominic Leblanc; la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Rebecca Alty; le président de l’ITK, Natan Obed; le président de la NTI, Jeremy Tunraluk; le ministre du Logement et de l’Infrastructure, Gregor Robertson; le président de Makivvik, Pita Aatami; le ministre de la Défense nationale, David McGuinty; la première ministre du gouvernement du Nunatsiavut, Melva Williams; le président du Conseil circumpolaire inuit Canada, Herb Nakimayak. (Groupe CNW/Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada)

Lors de la réunion de lundi, la ministre Alty a souligné l'engagement du Budget 2025 à soutenir la création de l'Université de l'Inuit Nunangat, un établissement dirigé par des Inuit et ancré dans la langue et la culture inuites, qui accueillera ses premiers étudiants en 2030. Les dirigeants ont discuté des progrès d'une réalisation du CPIC, soit un accord de partenariat qui aligne les efforts et mobilise les ressources entre les Inuit et les ministères fédéraux pour établir l'université.

Les dirigeants ont approuvé de nouvelles directives à l'intention des responsables fédéraux de la justice afin de faciliter la mise en œuvre complète et efficace des obligations légales du gouvernement fédéral en matière de consultation et de coopération, conformément à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ces directives spécifiques aux Inuit ont été développées conjointement par ITK, les organisations de traités inuites et le ministère de la Justice dans le cadre d'un plan de travail sur les priorités législatives du CPIC.

Les dirigeants ont discuté des lacunes en matière de santé et de bien-être dans l'Inuit Nunangat, notamment les besoins liés à l'Initiative : Les enfants inuits d'abord et l'engagement de 2017 pris par les Inuit et le Canada d'éliminer la tuberculose dans l'Inuit Nunangat d'ici 2030. La discussion a mis en évidence la nécessité d'une collaboration gouvernementale globale pour créer une véritable équité pour les Inuit -- raison pour laquelle le CPIC a été créé.

Le renforcement de l'Arctique ainsi que de la sécurité et de la souveraineté arctiques figurait parmi les points clés de l'ordre du jour. Les dirigeants ont discuté des plans visant à construire des communautés inuites plus sûres, plus solides et plus prospères, notamment grâce au nouveau Fonds d'infrastructure pour l'Arctique, qui contribuera à créer des liaisons de transport essentielles dans l'Inuit Nunangat.

Les Inuit et le gouvernement fédéral se sont engagés à travailler avec le Bureau des grands projets par l'intermédiaire du CPIC. En partenariat, les Inuit et le gouvernement fédéral réaliseront des projets tels que le projet hydroélectrique Iqaluit Nukkiksautiit, qui remplacera l'électricité produite au diesel à Iqaluit -- renforçant la sécurité énergétique, réduisant les émissions et soutenant la croissance économique qui relie et transforme l'Inuit Nunangat.

Participants à la réunion de lundi :

Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami

Duane Smith, président et chef de la direction, Inuvialuit Regional Corporation

Jeremy Tunraluk, président, Nunavut Tunngavik Incorporated

Pita Aatami, président, Makivvik

Melva Williams, Première ministre, gouvernement du Nunatsiavut

Herb Nakimayak, président, Inuit Circumpolar Council Canada

Gwen Natsiq, présidente, Conseil national de la jeunesse inuit

Laisa Audlaluk-Watsko, présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada

Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada

Dominic LeBlanc, ministre du Commerce intérieur, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, des affaires intergouvernementales et de l'économie canadienne unifiée

David McGuinty, Ministre de la Défense nationale

Citations

« Nous avons été heureux d'accueillir les ministres au bureau d'ITK à Ottawa, y compris la ministre Alty, qui a coprésidé sa première réunion du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne. Le CPIC demeure un forum essentiel pour faire avancer les priorités inuites, et nous avons hâte de travailler avec ce gouvernement par le truchement du CPIC afin de continuer à renforcer notre relation et à bâtir une prospérité durable dans tout l'Inuit Nunangat. »

Natan Obed

Président d'Inuit Tapiriit Kanatami

« Le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne continue de démontrer que le progrès découle d'un dialogue ouvert, du respect et d'un engagement commun à améliorer la situation des Inuit. Chaque réunion nous aide à mieux comprendre les priorités et les ambitions des Inuit et à déterminer les domaines dans lesquels nous devons aller plus loin. Les investissements prévus dans le Budget 2025 pour l'éducation, la souveraineté et la sécurité dans l'Arctique, la santé et les infrastructures constituent un grand pas dans la bonne direction, et je me réjouis à l'idée de poursuivre notre collaboration afin de renforcer les communautés et de créer des possibilités dans tout l'Inuit Nunangat. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Établi par la Déclaration sur l'Inuit Nunangat en 2017, le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne se réunit trois fois par an et est coprésidé par le président d'Inuit Tapiriit Kanatami et le ministre des Relations Couronne-Autochtones. Une fois par an, la réunion du CPIC est coprésidée par le président d'ITK et le premier ministre. La dernière réunion des dirigeants du CPIC a eu lieu en juillet 2025 à Inuvik, Territoires du Nord-Ouest, et a été coprésidée par le président Obed et le premier ministre Mark Carney.

Le 21 avril 2022, la Politique historique Inuit Nunangat a été approuvée lors d'une réunion du CPIC par les dirigeants inuits et fédéraux. Cette politique favorise l'autodétermination et le bien-être des Inuit afin de créer l'équité sociale et économique. Elle établit les normes selon lesquelles les ministères fédéraux travaillent avec les Inuit et offrent des programmes et services dans tout le Canada.

L'Inuit Nunangat est la patrie des Inuit au Canada, englobant les régions de traité du Nunavut, du Nunavik dans le nord du Québec, du Nunatsiavut dans le nord du Labrador et de la région désignée des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest. Il inclut les terres, l'eau et la glace et couvre environ 40 % du territoire canadien et toute la côte arctique du pays (environ 72 % de la côte totale du Canada).

