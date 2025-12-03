OTTAWA, ON, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Ernie Daniels, président-directeur général de l'AFPN, et l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, se sont joints au chef Derek Epp, de la Première Nation Ch'íyáqtel, en C.-B., et président du conseil d'administration de l'AFPN, pour reconnaître que l'AFPN a réussi à débloquer plus de 4 milliards de dollars en financement depuis sa création. Cela a contribué à la création d'environ 39 000 emplois et à l'apport de 8,5 milliards de dollars à l'économie canadienne.

Lors de l'annonce, la ministre Alty a également souligné les modifications proposées à la Loi sur la gestion financière des premières nations (2005) pour permettre aux entités à vocation spéciale assorties d'emprunter de l'argent par l'entremise de l'Administration financière des Premières nations, ce qui contribuera à accroître leur participation aux projets de développement économique et des ressources et à soutenir la croissance économique, la prospérité et l'autodétermination à long terme.

Le financement fourni par l'AFPN permet aux gouvernements des Premières Nations d'avoir accès à des capitaux stables et abordables et de mieux contrôler leur avenir financier. Ces prêts appuient les infrastructures communautaires essentielles, le logement, le développement économique et les priorités locales déterminées par les Premières Nations. En vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations (2005), les gouvernements participants des Premières Nations jouissent d'une autonomie en matière de gestion financière, d'imposition foncière facultative et de revenus locaux, ainsi que d'un accès à des emprunts collectifs qui réduisent les coûts.

L'AFPN a accordé son premier prêt en 2012. Depuis, elle a aidé plus de 193 Premières Nations à devenir membres emprunteurs et a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement du Canada pour élaborer conjointement des modifications à la Loi sur la gestion financière des premières nations (2005). Ces mises à jour améliorent les outils et le soutien offerts aux Premières Nations participantes, renforcent la gouvernance et élargissent les possibilités de financement stable et à long terme.

L'AFPN joue un rôle essentiel dans l'habilitation des Premières Nations en augmentant l'accès à des capitaux abordables et à une expertise financière. Ce soutien aide les communautés à participer à des projets de développement économique et d'exploitation des ressources, à bâtir des infrastructures essentielles et à favoriser la prospérité au sein d'une économie canadienne forte et inclusive.

Citations

« Nous sommes la seule organisation dirigée par les Premières Nations au monde à mobiliser des capitaux privés pour un modèle d'emprunt en commun, ce qui prouve qu'il fonctionne. En 2014, nous avons émis notre première obligation pour 90 millions de dollars et obtenu une cote de crédit A. Sans le leadership de notre conseil d'administration et de notre équipe dévoués au fil des ans, nous n'aurions pas atteint 4 milliards de dollars en financement et obtenu une cote AA-. Bien que la Loi ait reçu l'appui de tous les partis en 2006, et que le Canada nous ait appuyés à nouveau en 2011 avec la modification du Règlement sur le financement garanti par d'autres recettes pour veiller à ce que toutes les Premières Nations puissent utiliser les services de l'AFPN, il faut faire beaucoup plus pour que les Premières Nations aient un accès équitable à du financement abordable. Nous avons hâte de travailler avec le Canada en tant que véritables partenaires des traités pour faire avancer les travaux décrits dans le budget de 2025. »

Ernie Daniels

Président-directeur général, Administration financière des Premières nations

« L'accès à des capitaux abordables n'est pas seulement un outil économique : c'est le fondement de la santé et du bien-être globaux de nos nations. L'intention du Canada d'explorer la monétisation des transferts fédéraux permettra de répondre aux besoins en matière de logement et d'infrastructure, de soutenir les Premières Nations et d'aider à combler plus rapidement le déficit infrastructurel croissant de 349,2 milliards de dollars et de construire davantage pour moins aujourd'hui. Plus important encore, il fait en sorte que les communautés autochtones ne soient pas laissées pour compte, mais qu'elles participent activement et jouent un rôle de chef de file dans la construction de l'avenir du Canada. »

Chef Derek Epp

Première Nation de Ch'íyáqtel, en C.-B., et président du conseil d'administration de l'Administration financière des Premières nations

« C'est un privilège de me joindre à l'Administration financière des Premières nations et aux Premières Nations membres pour souligner cette importante réalisation. Ces prêts aident à construire les logements et les infrastructures communautaires dont les Premières Nations ont besoin, tout en soutenant les emplois locaux et la croissance économique. De cette façon, les milliards investis par l'entremise de l'Administration financière des Premières nations réinjectent également des milliards de dollars supplémentaires dans l'économie du Canada, ce qui est avantageux pour les Premières Nations et pour le pays dans son ensemble. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Les prêts aux Premières Nations participantes sont administrés par l'Administration financière des Premières nations en vertu d'une loi facultative, la Loi sur la gestion financière des premières nations (2005), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2006.

(2005), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2006. L'Administration financière des Premières nations est une société de services financiers sans but lucratif dirigée par les Premières Nations et mandatée en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations (2005). Elle offre aux communautés des Premières Nations du Canada des services de financement, de gestion des investissements et de consultation en matière d'immobilisations rentables. L'Administration financière des Premières nations ne compte pas sur le financement du gouvernement fédéral et est autosuffisante.

(2005). Elle offre aux communautés des Premières Nations du Canada des services de financement, de gestion des investissements et de consultation en matière d'immobilisations rentables. L'Administration financière des Premières nations ne compte pas sur le financement du gouvernement fédéral et est autosuffisante. En 2023, des modifications conjointes à la Loi sur la gestion financière des premières nations (2005) ont été apportées afin d'accroître le soutien et les outils mis à la disposition des Premières Nations participantes pour renforcer leurs systèmes de gestion financière, générer des recettes provenant de l'impôt foncier afin d'améliorer les services dans leurs communautés et accéder à un financement à long terme pour construire des infrastructures communautaires et économiques.

(2005) ont été apportées afin d'accroître le soutien et les outils mis à la disposition des Premières Nations participantes pour renforcer leurs systèmes de gestion financière, générer des recettes provenant de l'impôt foncier afin d'améliorer les services dans leurs communautés et accéder à un financement à long terme pour construire des infrastructures communautaires et économiques. Dans le budget de 2025, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de modifier la Loi sur la gestion financière des premières nations (2005) afin d'améliorer davantage l'accès des Premières Nations et des groupes autochtones à des capitaux abordables pour une participation au capital dans les projets de développement économique et de mise en valeur des ressources.

(2005) afin d'améliorer davantage l'accès des Premières Nations et des groupes autochtones à des capitaux abordables pour une participation au capital dans les projets de développement économique et de mise en valeur des ressources. Les modifications proposées à la Loi sur la gestion financière des premières nations (2005) permettront aux sociétés ou sociétés en commandite appartenant à des Autochtones, connues sous le nom d'entités à vocation spéciale, de devenir membres emprunteurs de l'Administration financière des Premières nations et d'emprunter en vertu de la Loi.

