Ce communiqué de presse est émis conjointement par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Yukon, les Premières Nations du Yukon et le Conseil des Premières Nations du Yukon.

OTTAWA, ON, le 4 déc. 2023 /CNW/ - Il y a 50 ans, les dirigeants des Premières Nations du Yukon se sont rendus à Ottawa pour rencontrer le premier ministre de l'époque, Pierre Elliott Trudeau, et lui ont exposé une approche qui changerait les relations de nation à nation avec le gouvernement du Canada. Le document novateur intitulé Together Today for our Children Tomorrow (« Ensemble aujourd'hui pour nos enfants demain ») a donné le coup d'envoi au processus de négociation des traités modernes au Yukon. Aujourd'hui, les dirigeants des Premières Nations du Yukon se réunissent à nouveau à Ottawa, en tant que chefs de leurs gouvernements élus, pour se réunir de gouvernement à gouvernement avec le Yukon et le Canada.

Les dirigeants présents au forum intergouvernemental du Yukon à Ottawa, de gauche à droite : Jeanie McLean, ministre du Yukon; Tracy-Anne McPhee, ministre du Yukon; Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord; Ranj Pillai, premier ministre du Yukon; grand chef Peter Johnston, Conseil des Premières Nations du Yukon; Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones (Groupe CNW/Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada) Délégation de chefs des Premières Nations du Yukon à Ottawa en 1973. Première rangée, de gauche à droite : chef Johnnie Smith, Bande indienne de Whitehorse; chef Charlie Abel, Bande indienne d’Old Crow; chef Danny Joe, Bande indienne de Selkirk; chef Ray Jackson, Bandes indiennes de Champagne et d’Aishihik; chef Percy Henry, Bande indienne de Dawson; chef George Billy, Bande indienne de Carmacks; Elijah Smith, président, Fraternité des Autochtones du Yukon. Deuxième rangée : chef Jimmy Enoch, Bande indienne de Kluane; chef Dan Johnson, Bande indienne de Carcross; chef Clifford McLeod, Bande indienne de Ross River; chef Dixon Lutz, Première Nation de Liard; chef Sam Johnston, Bande indienne de Teslin; chef Peter Lucas, Bande indienne de Mayo. (Groupe CNW/Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada) Les chefs des Premières Nations du Yukon à Ottawa à l’occasion du 50e anniversaire de Together Today for our Children Tomorrow (« Ensemble aujourd’hui pour nos enfants demain ») : chef mandataire Mary Jane Jim, Assemblée des Premières Nations du Yukon; chef Sean Smith, Première Nation des Kwanlin Dun; chef Pauline Frost, Première Nation des Vuntut Gwitch’in; conseiller Hal Frost, Première Nation des Vuntut Gwitch’in; chef Sharon Nelson, Première Nation de Selkirk; ancien chef Steve Smith, Premières Nations de Champagne et d’Aishihik; chef Amanda Leas, Conseil des Ta'an Kwäch'än; chef Eric Morris, Conseil des Tlingit de Teslin; chef adjointe Darla-Jean Lindstrom, Première Nation de Carcross/Tagish; chef adjoint Alex Oakley, Conseil des Tlingit de Teslin; chef Barb Joe, Premières Nations de Champagne et d’Aishihik; chef Darren Taylor, Trʼondëk Hwëchʼin; chef Bob Dickson, Première Nation (Groupe CNW/Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada)

Des dirigeants représentant les Premières Nations du Yukon, le gouvernement du Yukon et celui du Canada, se sont rencontrés à l'occasion du forum intergouvernemental à Ottawa pour discuter de leurs priorités communes concernant le logement, l'itinérance, la santé et le bien-être mental, l'aménagement du territoire, la revitalisation des langues, la préparation aux situations d'urgence, les renouvellements d'ententes financières et le déclin des stocks de saumon.

Les participants comprenaient les chefs et dirigeants des Premières Nations du Yukon, le grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, Peter Johnston, le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, et des ministres du Yukon, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones.

Depuis sa création en 2002, le forum intergouvernemental vise à renforcer les relations et à discuter de la mise en œuvre des ententes définitives et des ententes sur l'autonomie gouvernementale des Premières Nations du Yukon ainsi que d'enjeux d'intérêt commun.

Nous respectons les dirigeants et les communautés autochtones et comprenons qu'ils sont les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin, et nous nous engageons à nous tenir à leurs côtés pour les soutenir.

Aujourd'hui, le Conseil des Premières Nations du Yukon, le gouvernement du Yukon et le gouvernement du Canada ont signé une lettre d'intention trilatérale confirmant leur engagement à travailler collectivement à la construction et à l'exploitation d'un centre de guérison dirigé par les Premières Nations du Yukon.

Citations

« Alors que nous nous rassemblons à Ottawa, nous rendons hommage à l'héritage de nos prédécesseurs qui ont jeté les bases du processus de traités modernes au Yukon il y a 50 ans. Aujourd'hui, en tant que dirigeants de nos nations, nous nous réunissons dans l'intérêt commun de forger des relations intergouvernementales plus fortes avec le Canada et le Yukon. Les discussions de ce forum intergouvernemental illustrent notre engagement à mettre en œuvre les ententes définitives et les ententes sur l'autonomie gouvernementale des Premières Nations du Yukon, aborder nos préoccupations mutuelles, et assurer un avenir prospère pour nos communautés. Ensemble, nous nous orientons dans les complexités de l'aménagement du territoire, du logement des Autochtones, de la santé, la justice et la revitalisation culturelle, tout en tenant compte de la responsabilité qui nous incombe pour l'avenir de nos enfants. »

Le Grand chef Peter Johnston

Conseil des Premières Nations du Yukon

« Le gouvernement du Yukon accorde beaucoup d'importance à la possibilité de se réunir avec les ministres fédéraux et les chefs des Premières Nations du Yukon. Nous savons qu'ensemble, nos voix sont plus puissantes. Nous avons discuté de la façon dont nous pouvons prendre des mesures collectives sur des enjeux tels que l'aménagement du territoire, le déclin des populations de saumon, le bien-être mental, la consommation de substances, la sécurité des communautés, le logement, la préparation aux situations d'urgence et la revitalisation des langues autochtones. Le Yukon compte près de la moitié des traités modernes du Canada; son contexte de gouvernance est donc unique au pays. Le forum intergouvernemental représente une possibilité importante de discuter de la façon dont le financement et les programmes fédéraux s'adaptent à cette réalité et le fait de l'intégrer dans notre programme de sensibilisation des Journées du Yukon à l'occasion du 50e anniversaire de Together Today for our Children Tomorrow (« Ensemble aujourd'hui pour nos enfants demain ») envoie un signal fort de notre intention de continuer à faire avancer ces discussions. »

L'honorable Ranj Pillai

Premier ministre du Yukon

« L'aménagement du territoire fait partie intégrante des ententes définitives du Yukon. L'aménagement (et la protection) du territoire était une force motrice des ententes des Premières Nations du Yukon. Nous n'avons pas oublié cela, et nous continuerons de travailler ensemble pour faire de l'aménagement du territoire une priorité ».

L'honorable Dan Vandal, c.p., député

Ministre des Affaires du Nord

« Grâce à la persévérance et au dévouement inébranlables des Premières Nations du Yukon, le territoire compte aujourd'hui une structure de gouvernance véritablement unique. Aujourd'hui, nous célébrons cette réussite et redoublons d'efforts pour améliorer la vie des Premières Nations au Yukon grâce à nos relations de nation à nation. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Mené par et pour les Premières Nations, nous franchissons les prochaines étapes vers un avenir autodéterminé où la guérison est possible. Nous continuerons d'aider les Premières Nations à ouvrir la voie en concevant les programmes et les services de guérison qui leur conviennent. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Les faits en bref

Créé en 2002, le forum intergouvernemental offre aux Premières Nations du Yukon , au gouvernement du Yukon et au gouvernement du Canada la possibilité de conclure des traités modernes. Il vise à discuter des domaines d'intérêt commun et à faire progresser les relations intergouvernementales.

, au gouvernement du et au gouvernement du Canada la possibilité de conclure des traités modernes. Il vise à discuter des domaines d'intérêt commun et à faire progresser les relations intergouvernementales. Régulièrement, en décembre, le gouvernement du Yukon et les Premières Nations du Yukon se rendent à Ottawa pour rencontrer les dirigeants fédéraux et aborder les priorités régionales lors des Journées du Yukon .

et les Premières Nations du se rendent à pour rencontrer les dirigeants fédéraux et aborder les priorités régionales lors des Journées du . Près de la moitié des traités modernes du Canada concernent le Yukon . Onze des 14 Premières Nations du Yukon ont signé des ententes définitives et des ententes sur l'autonomie gouvernementale avec les gouvernements du Canada et du Yukon et sont compétentes dans de nombreux domaines de responsabilité locale et territoriale. Les parties collaborent à la mise en œuvre des ententes dans de nombreux domaines, y compris l'aménagement du territoire.

. Onze des 14 Premières Nations du ont signé des ententes définitives et des ententes sur l'autonomie gouvernementale avec les gouvernements du Canada et du et sont compétentes dans de nombreux domaines de responsabilité locale et territoriale. Les parties collaborent à la mise en œuvre des ententes dans de nombreux domaines, y compris l'aménagement du territoire. Il est essentiel de soutenir le leadership autochtone et d'élaborer ensemble des solutions dans les communautés du Nord pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis afin d'avancer sur le chemin de la réconciliation et de l'autodétermination.

Voici les investissements effectués depuis le budget de 2022 pour faire progresser la réconciliation, protéger l'environnement et bâtir des communautés plus solides et plus inclusives partout au Canada : 4,9 milliards de dollars pour améliorer et réformer les services destinés aux enfants autochtones, développer les services de bien-être mental dirigés par des Autochtones et aider les communautés à réagir et à guérir des répercussions des pensionnats qui persistent; 4,3 milliards de dollars sur 7 ans pour construire et réparer des logements dans les communautés autochtones, y compris celles qui sont autonomes et détentrices d'un traité moderne; 1,6 milliard de dollars sur 5 ans, à partir de 2023-2024, pour mettre en œuvre la première stratégie nationale d'adaptation du Canada; 1,1 milliard de dollars sur 7 ans, à partir de 2023-2024, pour conserver et protéger la nature au Canada et dans le monde, dont 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à 4 initiatives de conservation dirigées par des Autochtones.



Liens connexes

Cartographier la voie

Together Today for our Children Tomorrow

Budget de 2023 : Un plan canadien : une classe moyenne forte, une économie abordable, un avenir prospère

Restez branché

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCanNord

Facebook : GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par courriel ou par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Carson Debert, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected], 819 934-2302; Jordan Owens, Communications du Cabinet, gouvernement du Yukon, 867 332-0615, [email protected]; Lael Lund, Communications, Conseil des Premières Nations du Yukon, 867 335-3227, [email protected]