OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les dirigeants représentant les Premières Nations au Yukon, le gouvernement du Yukon et le gouvernement du Canada se sont réunis à l'occasion du Forum intergouvernemental à Ottawa pour faire progresser leurs priorités communes, notamment les approches collaboratives proposées pour financer la mise en œuvre des ententes définitives et des ententes sur l'autonomie gouvernementale des Premières Nations élaborées par le Canada et les partenaires signataires de traités modernes.

Les dirigeants se rencontrent lors du Forum intergouvernemental au Yukon. (Groupe CNW/Services aux Autochtones Canada)

Parmi les participants figuraient les chefs des Premières Nations au Yukon; le grand chef du Council of Yukon First Nations, Peter Johnston; le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, et des ministres du Yukon; le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Gary Anandasangaree; et le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Dan Vandal.

Depuis sa création en 2002, le Forum intergouvernemental sert à renforcer les relations et à favoriser les discussions sur la mise en œuvre des ententes définitives et des ententes sur l'autonomie gouvernementale des Premières Nations au Yukon ainsi que des enjeux d'intérêt commun.

Citations

« Les discussions qui ont lieu lors du Forum intergouvernemental sont une occasion précieuse pour les Premières Nations au Yukon de collaborer avec le Canada et le Yukon afin d'assurer la poursuite des progrès sur les priorités communes et les questions d'importance pour les Premières Nations au Yukon. »

Grand chef Peter Johnston

Council of Yukon First Nations

« Le gouvernement du Yukon s'est engagé à soutenir la collaboration continue entre les trois ordres de gouvernement, et je remercie tous les participants pour leurs contributions réfléchies au Forum intergouvernemental d'aujourd'hui. Une véritable réconciliation doit être fondée sur une collaboration et un partenariat significatifs, où chacun a sa place à la table et où sa voix est entendue. C'est pourquoi des réunions comme celles-ci sont si importantes. Notre gouvernement continuera à travailler avec les Premières Nations au Yukon afin de plaider en faveur d'un financement fédéral qui réponde à leurs besoins et soutienne un territoire prospère et durable pour tous les Yukonnais. »

L'honorable Ranj Pillai

Premier ministre du Yukon

« Le Forum intergouvernemental est l'occasion pour les chefs des Premières Nations au Yukon, le grand chef, le premier ministre et les ministres du Yukon, ainsi que les ministres fédéraux, de renforcer leurs relations, de travailler à l'avancement des priorités communes et d'accroître les possibilités de collaboration sur les questions d'importance pour les Premières Nations. Le Canada s'est pleinement engagé à mettre en œuvre les traités modernes du Yukon, à aider les nations non signataires de traités à affirmer leur autodétermination et à veiller à ce que toutes les voix autochtones soient entendues de manière significative dans les décisions qui façonnent l'avenir du territoire. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« J'apprécie chaque occasion de rencontrer les dirigeants des territoires et des Premières Nations pour en savoir plus sur ce qui compte réellement pour les Yukonnais et sur la manière dont nous pouvons continuer à progresser dans ces dossiers. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons assurer la vigueur, le dynamisme, la prospérité et l'autonomie des communautés du Yukon. »

L'honorable Dan Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

Le Forum intergouvernemental permet aux Premières Nations signataires de traités modernes au Yukon , au gouvernement du Yukon et au gouvernement du Canada de discuter de domaines d'intérêt mutuel et de renforcer les relations intergouvernementales.

, au gouvernement du et au gouvernement du de discuter de domaines d'intérêt mutuel et de renforcer les relations intergouvernementales. Les représentants du gouvernement du Yukon et des Premières Nations au Yukon se rendent généralement à Ottawa en décembre pour rencontrer les dirigeants fédéraux et aborder les priorités régionales lors des Journées du Yukon .

et des Premières Nations au se rendent généralement à en décembre pour rencontrer les dirigeants fédéraux et aborder les priorités régionales lors des Journées du . Un grand nombre de traités modernes du Canada visent le Yukon . Onze des 14 Premières Nations au Yukon ont signé des ententes définitives et des ententes sur l'autonomie gouvernementale avec les gouvernements du Canada et du Yukon et sont compétentes dans de nombreux domaines de responsabilité locale et territoriale.

visent le . Onze des 14 Premières Nations au ont signé des ententes définitives et des ententes sur l'autonomie gouvernementale avec les gouvernements du et du et sont compétentes dans de nombreux domaines de responsabilité locale et territoriale. Pour continuer à avancer sur le chemin de la réconciliation et à favoriser l'autodétermination, il est essentiel d'appuyer les dirigeants autochtones et d'élaborer conjointement des solutions qui profitent aux Premières Nations, aux Inuit et aux Métis dans les communautés du Nord.

Tracer la voie

