OTTAWA, TRADITIONAL UNCEDED ALGONQUIN TERRITORY, ON, le 5 juin 2024 /CNW/ - Les chefs régionaux et la cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations ont rencontré plus tôt cette semaine les ministres du cabinet fédéral, à Ottawa, sur le territoire traditionnel du peuple Algonquin Anishinaabeg non cédé, pour renforcer leur relation et de faire avancer les priorités visant à améliorer la qualité de vie des Premières Nations, et de combler les écarts socioéconomiques qui existent depuis longtemps.

La cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse Nepinak, et le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, sont rejoints par les chefs régionaux de l'APN et les ministres du cabinet fédéral lors de la première réunion de nation à nation depuis cinq ans, afin de renouveler les priorités communes et de progresser dans leur mise en œuvre. (Groupe CNW/Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada)

La réunion conjointe sur les priorités qui s'est tenue cette semaine a permis de cerner une série d'enjeux critiques qui guideront les relations vitales entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral au cours de l'année à venir. Ces enjeux portent notamment sur les services policiers des Premières Nations, le comblement du fossé en matière de logement et d'infrastructure, la protection de l'enfance, l'éducation, le leadership en matière de climat et la réconciliation économique.

Cette réunion conjointe, la première en cinq ans, a permis de renforcer la valeur et l'importance d'organiser régulièrement des réunions pour garantir des progrès effectifs sur les priorités communes et de mettre en évidence le rôle essentiel des perspectives régionales dans la promotion des besoins et des intérêts des Premières Nations.

L'Assemblée des Premières Nations et le gouvernement du Canada continueront à travailler pour renouveler leur relation en faisant avancer ces priorités qui bénéficieront aux Premières Nations et à tous les Canadiens pour les générations à venir.

« La réunion de cette semaine a permis de faire un pas en avant dans le renouvellement et l'avancement de nos priorités communes pour résoudre les problèmes critiques auxquels sont confrontées les Premières Nations. Nos discussions ont porté sur l'importance de poursuivre nos efforts conjoints dans des domaines clés, notamment la mise en œuvre du Rapport final sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et de ses 231 appels à la justice, l'avancement de la réforme à long terme du programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et du principe de Jordan, et la réduction du déficit d'infrastructure, qui sont essentiels à la prospérité et à l'autodétermination à long terme des Premières Nations. Alors que nous évaluons les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs et que nous renforçons nos initiatives, un partenariat continu est essentiel pour garantir que nos actions conduisent à des améliorations significatives pour les Premières Nations. Je me réjouis à l'idée de poursuivre ce travail important lors de la prochaine réunion des dirigeants, à l'automne 2024. »

Cindy Woodhouse Nepinak

Cheffe nationale, Assemblée des Premières Nations

« Je me réjouis des progrès accomplis en réaffirmant les domaines prioritaires lors de la réunion du mécanisme bilatéral permanent. Nous continuerons à nous appuyer sur ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Je me réjouis de poursuivre ce travail important en préparation de notre prochaine réunion des dirigeants, qui aura lieu à l'automne. La route est longue. Je suis reconnaissant aux personnes que j'ai rencontrées lors de la réunion d'hier et qui sont aussi engagées que moi dans ce cheminement. Ensemble, nous ferons en sorte que ce long chemin aboutisse à la réconciliation. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

L'Assemblée des Premières Nations est l'organisation nationale représentant les citoyens des Premières Nations au Canada.

La réunion sur les priorités communes de cette semaine a soutenu la mise en œuvre du protocole d'entente sur les priorités conjointes entre l'Assemblée des Premières Nations et le Canada, signé en juin 2017, et constitue la base du mécanisme bilatéral permanent entre le gouvernement du Canada et l'Assemblée des Premières Nations.

constitue la base du mécanisme bilatéral permanent entre le gouvernement du Canada et l'Assemblée des Premières Nations. Les participants à la rencontre comprenaient : Cindy Woodhouse Nepinak , cheffe nationale, Assemblée des Premières Nations Kluane Adamek , cheffe régionale - Yukon Terry Teegee , chef régional - Colombie-Britannique Gerald Antoine , chef régional - Territoires du Nord-Ouest Sheldon Kent , chef national par intérim - Manitoba Joanna Bernard , cheffe régionale - Nouveau-Brunswick Andrea Paul , cheffe régionale - Nouvelle-Écosse Brendan Mitchell , chef régional - Terre-Neuve Glen Hare , chef régional- Ontario Blaine Fiddler , chef - Saskatchewan (mandataire) Roseanne Sark - Île-du-Prince-Édouard (mandataire) Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones Randy Boissonnault , ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles Patty Hajdu , ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario Arif Virani , ministre de la Justice et procureur général du Canada Jaime Battiste , secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones Chris Bittle , secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités James Maloney , secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

La réunion a eu lieu pendant le Mois national de l'histoire autochtone, qui est l'occasion de reconnaître la richesse de l'histoire, du patrimoine, de la résilience et de la diversité des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

