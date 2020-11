« En ces temps difficiles, les propriétaires d'entreprise canadiens ont fait preuve d'une résilience incroyable en gardant le cap sur leurs objectifs fondamentaux et en faisant preuve d'une grande souplesse et d'une grande créativité, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. Chaque jour, notre équipe collabore avec des propriétaires d'entreprise à l'échelle du pays. Comme beaucoup d'entre eux ressentent des pressions immédiates sur leurs revenus, nous encourageons les propriétaires à obtenir des conseils sur leur situation financière globale, notamment au sujet de la gestion des flux de trésorerie et de l'aide qu'ils peuvent obtenir pour gérer leurs niveaux d'endettement. Que les propriétaires d'entreprise soient confrontés à des défis, ou qu'ils aient la possibilité d'en tirer profit, nous avons les outils, les conseils et l'équipe nécessaires pour leur indiquer la voie à suivre. »

Les propriétaires d'entreprise passent au virtuel, ce qui réduit par le fait même leurs dépenses

Les propriétaires d'entreprise ont misé sur plusieurs stratégies pour poursuivre leurs activités. Un tiers (30 %) ont accru leur présence virtuelle, tandis que 16 % ont entièrement modifié leur modèle d'entreprise pour que toutes leurs affaires se fassent en ligne.

Pour soutenir leurs flux de trésorerie, 56 % d'entre eux ont utilisé au moins un programme d'aide gouvernementale cette année, et pour comprimer leurs coûts, 35 % ont réduit leurs dépenses d'exploitation, tandis que 28 % ont réduit les heures de travail de leurs employés. La moitié (52 %) avoue compter sur l'aide gouvernementale pour survivre.

Près d'un tiers (29 %) croient que les choses reviendront à la normale dans un an ou deux ans, et la majorité (81 %) convient que l'incertitude de la situation actuelle demeure l'aspect le plus difficile à gérer.

« Les Canadiens ont la possibilité d'appuyer leurs entreprises locales au cours des prochaines semaines de la période des Fêtes. J'espère que nos amis et nos voisins soutiendront leur économie locale en grand nombre pour aider à changer les choses », a ajouté Laura Dottori-Attanasio.

Autres conclusions du sondage :

des propriétaires d'entreprise affirment que leur niveau de stress actuel est beaucoup plus élevé qu'il ne l'était avant la pandémie; 57 % des propriétaires d'entreprise cherchent à renforcer les capacités numériques de leur entreprise;

des propriétaires d'entreprise cherchent à renforcer les capacités numériques de leur entreprise; 45 % des propriétaires d'entreprise cherchent à réduire leur niveau d'endettement, tandis que 41 % tentent d'obtenir plus de crédit pour soutenir leurs fonds d'exploitation et 40 % demandent des conseils pour mieux gérer leurs flux de trésorerie.

Afin d'aider les propriétaires d'entreprise à gérer leurs affaires en cette période difficile, la CIBC a créé le Centre PME, une nouvelle ressource en ligne consacrée à divers sujets clés comme la gestion des flux de trésorerie, les impôts, la reprise des activités, les manières de renforcer ses capacités numériques et plus encore.

