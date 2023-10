TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Alors que les pressions inflationnistes continuent de perturber presque tous les aspects de la vie des Canadiens, une nouvelle étude de RBC Assurances révèle que les avantages sociaux offerts par les employeurs jouent un rôle de plus en plus important dans le maintien d'un sentiment de bien-être global. Les deux tiers des travailleurs canadiens (66 %) qui bénéficient d'un régime d'avantages sociaux estiment que leur bien-être général est bon ou excellent, comparativement à moins de la moitié (49 %) chez ceux qui n'en bénéficient pas.

Les employés qui disposent d'avantages sociaux ont une meilleure santé mentale globale (65 %, soit une hausse de 5 % par rapport à 2022) que les autres (51 %, soit une baisse de 2 % par rapport à 2022). Ces résultats révèlent une tendance inverse et un écart grandissant entre les deux groupes. À noter que la grande majorité (81 %) des Canadiens profitant d'avantages sociaux offerts par leur employeur disent également que ce dernier leur permet de concilier vie professionnelle et vie privée.

En outre, il existe une disparité croissante entre les Canadiens en ce qui concerne l'accès aux avantages sociaux, en particulier en matière de santé financière. Plus de la moitié (54 %) des travailleurs bénéficiant d'avantages sociaux ont jugé leur santé financière bonne ou excellente - ce chiffre passe à seulement un tiers (33 %) chez ceux qui n'en ont pas. Les ménages à faible revenu (moins de 40 000 $) sont également beaucoup moins susceptibles de bénéficier d'avantages sociaux (44 %) que les ménages à revenu plus élevé (de 60 000 $ à 100 000 $) (83 %).

De tous les Canadiens, ce sont les membres les plus âgés de la génération Y (de 35 à 44 ans) qui s'estiment en moins bonne santé financière : seulement 44 % d'entre eux se disent satisfaits de leur situation actuelle. Ce sentiment s'inscrit dans un contexte caractérisé par un endettement élevé des ménages. Selon le groupe Services économiques RBC , le ratio dette-revenu disponible de ces Canadiens s'élevait à 250 % en 2019, contre environ 150 % pour la même cohorte en 1999. On s'attend à ce que le niveau d'endettement augmente au cours des prochaines années, car les Canadiens qui doivent renouveler leur prêt hypothécaire pourraient voir leurs versements mensuels grimper de 25 %.

« Savoir que ses besoins et ceux de sa famille seront pris en charge en cas d'imprévu procure un sentiment de stabilité qui contribue sans aucun doute au bien-être général, explique Andrejka Massicotte, cheffe, Assurance collective, RBC Assurances. Considérant tous les aléas de la vie, savoir qu'on pourra se concentrer sur son rétablissement plutôt que sur le coût des soins si on tombe malade ou qu'on pourra accéder à du soutien et à des services en santé mentale si quelque chose devait arriver peut exercer un effet positif considérable sur sa santé financière et mentale. Les garanties collectives offrent une tranquillité d'esprit qui permet de canaliser son attention sur ce qui compte. »

Services en ligne et avantages sociaux : un duo gagnant

Les Canadiens apprécient de plus en plus la commodité des services en ligne, dont l'accès s'est généralisé ces dernières années. Parmi les avantages qu'ils convoitent le plus figurent ceux-ci :

accès à des médecins et spécialistes en ligne (73 %)

pharmacies en ligne (72 %)

prescription de lunettes en ligne (65 %)

programmes de santé mentale et de bien-être en ligne (61 %)

services de bien-être et de gestion des maladies chroniques en ligne (57 %)

Les régimes d'avantages sociaux flexibles ont de plus en plus la cote chez les Canadiens

Il devient de plus en plus important pour la grande majorité des Canadiens (89 %) qui disposent d'avantages sociaux de pouvoir bénéficier d'un régime flexible. Dans l'ensemble, les Canadiens sont ravis de leur régime : 83 % d'entre eux affirment être satisfaits de leurs avantages actuels et 87 % estiment bien comprendre les garanties qui leur sont offertes.

Les garanties sur mesure de RBC Assurances sont conçues pour un monde du travail en constante évolution. Par l'intermédiaire de nos régimes, nous offrons diverses solutions, dont un accès pratique à des services en ligne en santé mentale, en santé financière et en bien-être. Comme les besoins en assurances évoluent au fil du temps, nous nous engageons à offrir des conseils et des services de premier ordre, des régimes flexibles et des solutions spécialisées qui permettent d'obtenir le soutien voulu, au moment voulu.

À propos de l'étude de RBC Assurances

Ce ne sont là que quelques-unes des conclusions tirées d'un sondage RBC Assurances mené par Ipsos du 6 au 10 juillet 2023. Le sondage a été mené en ligne auprès d'un échantillon de 1 000 travailleurs canadiens. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. Les résultats sont exacts à ± 3,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble des Canadiens adultes sur le marché du travail avaient été consultés.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions en matière d'assurance vie, maladie, habitation, automobile, voyage, patrimoine, collective, de rente et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. RBC Assurances est la marque descriptive des entités administratives en assurance de la Banque Royale du Canada, qui est la plus grande banque au Canada et l'une des plus importantes du monde de par sa capitalisation boursière. RBC Assurances est l'une des plus importantes compagnies d'assurance détenues par une banque canadienne, et ses 2 600 employés servent 4,8 millions de clients dans le monde.

SOURCE RBC Assurances

Renseignements: Personne-ressource, médias : Cody Medwechuk, RBC Assurances, [email protected]