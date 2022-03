TORONTO, le 1er mars 2022 /CNW/ - La Société des jeux et des loteries de l'Ontario (OLG) souhaite remercier les milliers de précieux détaillants partenaires partout dans la province pour leur travail assidu en ces temps difficiles. Pour montrer son appréciation, OLG versera tous les profits découlant des ventes de billets d'INSTANT CROSSWORD à 3 $ et d'INSTANT BINGO à 3 $ qui auront lieu entre le 1er et le 31 mars 2022 aux détaillants qui activent ces billets.

« Nous souhaitons remercier nos détaillants pour leur partenariat continu et le service exceptionnel qu'ils offrent aux clients de loterie de l'ensemble de la province, particulièrement en cette période sans précédent, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Notre réseau dynamique de détaillants propriétaires nous aide énormément à promouvoir nos jeux de loterie et à accroître leur vente, ce qui nous permet de générer des produits d'exploitation qui profitent à la province et aux collectivités de l'ensemble de l'Ontario. »

Pendant les 12 derniers mois de la pandémie, OLG a mené plusieurs initiatives uniques pour les détaillants de loterie qui ont fait augmenter les commissions des détaillants sur les ventes de divers produits de loterie. OLG a lancé une initiative visant à appuyer les entreprises locales en janvier 2021; tous les profits provenant des ventes de notre jeu INSTANT PLINKO étaient remis aux détaillants pour une période limitée. Après le succès de l'initiative INSTANT PLINKO, d'autres programmes similaires d'incitation à base de commissions ont vu le jour pour des jeux tels que LIGHTNING LOTTO et INSTANT TOP UP. OLG continuera d'explorer d'autres initiatives dans le but d'accroître les ventes au détail, ce qui augmenterait aussi les commissions de nos détaillants.

OLG est fière de pouvoir dire que son taux pondéré normal de commission des détaillants est le plus élevé au Canada. Au dernier exercice, OLG a versé un total de 330 millions de dollars en commissions des détaillants à plus de 5 300 propriétaires de points de vente de toutes tailles. Cet argent est réinvesti dans les collectivités par le biais d'emplois, d'infrastructures et de priorités locales. De plus, 100 % des profits d'OLG sont réinvestis dans les priorités de la province qui améliorent la qualité de vie de tous les Ontariens.

Lorsque vous jouez à des jeux de loterie d'OLG, vous jouez pour l'Ontario.

Pour en savoir plus sur les jeux INSTANT d'OLG ou sur la façon dont OLG redonne, visitez OLG.ca.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario

Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances Suivez-nous sur Twitter @PlaySmartOLG

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English



Cliquez ic i si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

SOURCE OLG

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716