Cette année, le dollar épreuve numismatique en argent présente un portrait typographique d'Alexander Graham Bell vu de profil, alors qu'il parle dans le cornet de son invention qui a changé la face des communications planétaires. L'assortiment créatif de mots qui représentent différents aspects de sa vie et de sa personnalité, en plus de ses nombreuses créations, forme une représentation révélatrice d'un des plus grands inventeurs au monde. Cette pièce exceptionnelle, ainsi que l'ensemble épreuve numismatique en argent fin 2022 qui présente le même portrait artistique d'Alexander Graham Bell, peuvent être commandés dès aujourd'hui à la Monnaie.

Voici d'autres produits numismatiques qui seront lancés aujourd'hui :

Pièce en forme de diamant de 50 $ en argent fin 2021 - Diamant Forevermark Black Label rond;

Pièce en forme de diamant de 500 $ en or pur 2022 - Diamant Forevermark Black Label rond;

Ensemble spécimen 2022 - Histoires de conservation - Renard véloce;

Pièce de 50 $ en argent fin 2022 - Feuilles d'érable dans le vent;

Pièce de 20 $ en argent fin 2022 - 50 e anniversaire de la Médaille de la bravoure;

Le tirage, le prix et la description complète de chaque produit figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca. Des images se trouvent ici.

On peut commander ces produits auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant au www.monnaie.ca.

