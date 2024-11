OTTAWA, ON, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Les Dénésųłinés d'Athabasca, les Dénés du Ghotelnene K'odtįneh, le gouvernement du Nunavut, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Les Dénésųłinés d'Athabasca et les Dénés de Ghotelnene K'odtįneh ainsi que les gouvernements du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Canada franchissent un pas important pour le renouvellement de leurs relations de nation à nation. En effet, toutes les parties ont paraphé les accords de règlement des revendications territoriales les concernant, à savoir l'Accord des Dénésųłinés d'Athabasca et l'Accord des Dénés de Ghotelnene K'odtįneh, une étape qui témoigne des progrès réalisés pour la mise en œuvre de la vision qu'ont ces Nations d'un avenir meilleur pour leurs communautés.

Les Dénésųłinés d'Athabasca et les Dénés de Ghotelnene K'odtįneh ont entrepris le processus de ratification communautaire et invitent les électeurs et électrices admissibles à entériner leur accord respectif. S'ils sont ratifiés par toutes les parties, ces deux accords garantiront aux Dénésųłinés d'Athabasca et aux Dénés de Ghotelnene K'odtįneh la définition et la protection constitutionnelle de leurs droits de récolte, de propriété et de gestion des ressources ainsi que d'autres droits et avantages dans les régions visées par leur accord respectif à l'intérieur des frontières actuelles du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. Les Dénés de Ghotelnene K'odtįneh et les Dénésųłinés d'Athabasca ont partagé le Nuh Nene (« notre terre » dans la langue des Dénés de Ghotelnene K'odtįneh) et le Nuhenéné (« territoire traditionnel » dans la langue des Dénésųłinés d'Athabasca) avec les troupeaux de caribous de la toundra, et leur culture, leur histoire, leur économie, leur mode de vie et leur bien-être général sont intimement liés aux déplacements et à la santé de ces troupeaux.

Nous sommes impatients de mettre la dernière main à cet important travail et de constater les changements positifs que ces accords historiques apporteront aux membres des Dénésųłinés d'Athabasca et des Dénés de Ghotelnene K'odtįneh.

« Le peuple Dénésųłinés d'Athabasca est heureux de franchir l'étape du paraphe de l'accord après de nombreuses années de négociations. Le dévouement, la sagesse et la détermination de nos Aînés ont montré la voie pour faire de ce défi une réalité par la reconnaissance de nos droits ancestraux sur l'ensemble du Nuhenéné, notre territoire traditionnel recouvrant une partie des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Nous sommes impatients de rendre notre accord définitif grâce au processus de ratification par nos 3 Premières Nations Dénésųłinés de Black Lake, de Fond du Lac et de Hatchet Lake au cours des mois à venir. »

Ron Robillard

Négociateur en chef et président, Athabasca Denesųłinés Né Né Land Corporation

« Nous avons espoir que l'Accord des Dénés de Ghotelnene K'odtįneh sera la pierre d'assise de notre travail collaboratif pour la reconstruction de nos relations de nation à nation avec la Couronne. »

Chef Simon Denechezhe

Première Nation des Dénésulines des terres septentrionales

« Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant, et nous attendons avec impatience de voir ce que l'avenir nous réserve. »

Chef Jason Bussidor

Première Nation des Dénés Sayisi

« Félicitations pour avoir franchi cette étape importante dans les négociations de l'Accord des Dénésųłinés d'Athabasca et de l'Accord des Dénés de Ghotelnene K'odtįneh. Le gouvernement du Nunavut est satisfait des progrès accomplis et attend impatiemment l'achèvement et la ratification des accords. Nous continuerons d'être des partenaires à part entière dans la mise en œuvre des dispositions de ces 2 nouveaux traités au Nunavut. »

L'honorable P. J. Akeeagok

Premier ministre du Nunavut

« Ce jalon contribue à clarifier et à confirmer les droits des Dénésųłinés d'Athabasca et des Dénés de Ghotelnene K'odtįneh dans les Territoires du Nord-Ouest. Il s'agit d'un pas important pour renouveler les relations entre nos gouvernements sur la base du respect. »

R. J. Simpson

Premier ministre des Territoires du Nord-Ouest

« Nous avons franchi avec succès une étape importante dans le processus de négociation du traité. Cette journée est un autre symbole de notre engagement à renouveler nos relations avec les Denesųłiné d'Athabasca et les Dénés de Ghotelnene K'odtįneh. De solides relations de nation à nation et de bons partenariats territoriaux favorisent l'autodétermination autochtone et nous ont permis de vivre ensemble ce moment important. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones, gouvernement du Canada

Les Dénésųłinés d'Athabasca en bref

Les membres de la Première Nation de Black Lake, de la Première Nation de Fond du Lac et de la Première Nation Dénésųłinés de Hatchet Lake , qui vivent dans le nord de la Saskatchewan , sont collectivement appelés les Dénésųłinés d' Athabasca . Le Nuhenéné est leur territoire traditionnel, qui couvre le nord de la Saskatchewan et certaines régions des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut .

Faits en bref sur les Dénés du Ghotelnene K'odtįneh

Les membres de la Première Nation des Dénés Sayisi et de la Première Nation des Dénésųłinés des terres septentrionales sont collectivement appelés les Dénés de Ghotelnene K'odtįneh, qui signifie le « peuple de la toundra ». Depuis des temps immémoriaux, les Dénés de Ghotelnene K'odtįneh vivent sur les terres stériles de ce que l'on appelle aujourd'hui le Nunavut , les Territoires du Nord-Ouest, le Manitoba et la Saskatchewan . Ce territoire porte le nom de Nuh Nene, qui signifie « notre terre ». Les Dénés de Ghotelnene K'odtįneh ont partagé le Nuh Nene avec les troupeaux de caribous de la toundra, et leur culture, leur histoire, leur économie et leur mode de vie. Leur bien-être général est intimement lié aux déplacements et à la santé de ces troupeaux.

, les Territoires du Nord-Ouest, le et la . Ce territoire porte le nom de Nuh Nene, qui signifie « notre terre ». Les Dénés de Ghotelnene K'odtįneh ont partagé le avec les troupeaux de caribous de la toundra, et leur culture, leur histoire, leur économie et leur mode de vie. Leur bien-être général est intimement lié aux déplacements et à la santé de ces troupeaux. L'Accord des Dénés de Ghotelnene K'odtįneh porte sur les droits et les avantages protégés par la Constitution qu'ont ces Nations sur leur territoire traditionnel dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut .

. En 1993, les Premières Nations des Dénés Sayisi et des Dénésųłinés des terres septentrionales ont saisi la Cour fédérale d'une déclaration à l'encontre du Canada, de la société Nunavut Tunngavik Incorporated et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. L'accord permet de régler le litige en cause dans l'affaire Samuel/Thorassie.

Après près de sept ans de contentieux suivis de plus de 20 ans de négociations, les Premières Nations des Dénés Sayisi et des Dénésųłinés des terres septentrionales attendent avec impatience les prochaines étapes de leur long périple pour la reconnaissance de leurs droits.

