Une nouvelle enquête révèle que les entreprises adoptent des outils d'automatisation pour une collaboration efficace en matière de DP

BELLEVUE, Washington, le 14 déc. 2022 /CNW/ -- QorusDocs , un fournisseur de logiciels d'élaboration de propositions alimentés par l'IA, a publié aujourd'hui les conclusions de son plus récent rapport annuel qui révèlent que les entreprises ont enregistré une augmentation des demandes de propositions (DP) sur 12 mois en 2022 par rapport à 2021. Cet afflux de DP fait naître le besoin de solutions d'automatisation qui assurent une collaboration efficace et une intégration transparente dans Microsoft 365 pour appuyer la création d'un plus grand nombre de DP et les réponses à celles-ci chaque année.

Les entreprises ont enregistré une augmentation du nombre de DP d'une année à l'autre.

Malgré les défis économiques, géopolitiques et commerciaux de 2022, 54 % des répondants au sondage ont signalé une augmentation du nombre de DP cette année, comparativement à 2021. L'utilisation d'un logiciel de gestion des propositions a eu une incidence positive sur la création des DP et les réponses à celles-ci. Cinquante-sept pour cent des personnes interrogées qui utilisent un logiciel d'automatisation des propositions ont vu leur taux de réussite croître, avec une augmentation médiane de 25 %.

Les revenus attribués à l'obtention de nouveaux contrats par réponse positive à une DP représentaient en moyenne 40 % des ventes annuelles en 2022, comparativement à 34 % en 2021. La part des revenus attribués aux DP provenant de contrats existants a également augmenté en 2022, les ventes moyennes provenant des DP de clients existants étant passées de 37 % des revenus de vente totaux en 2021 à 50 % en 2022.

Une collaboration simplifiée est essentielle

La création de propositions efficaces et la réponse aux DP exigent beaucoup de ressources, de temps et de participation de l'équipe. Sans moyen de collaborer efficacement à l'élaboration des réponses, le processus de proposition peut devenir un cauchemar logistique et être coûteux pour les organisations.

Tenez compte des constatations suivantes :

En moyenne, 22 personnes - y compris les équipes Proposition/soumission, Ventes, Développement commercial, Services à la clientèle et Marketing - sont impliquées dans les réponses aux demandes de documents.

Il faut aux entreprises six jours de huit heures en moyenne pour répondre à une seule demande.

Les organisations produisent en moyenne 20 réponses par mois.

25 % des entreprises n'ont pas été en mesure de remplir le tiers ou les deux tiers (30 % à 69 %) des DP qu'elles ont reçues en 2022.

26 % des entreprises déclarent avoir perdu un million de dollars ou plus en revenus annuels à cause de demandes sans réponse, et 9 % des entreprises affirment avoir perdu plus de 5 millions de dollars.

« Grâce à QorusDocs, notre équipe de vente dispose d'un guichet unique pour toutes les ventes et les garanties de mise sur le marché, ce qui contribue à accélérer le cycle d'affaires et à stimuler les taux de réussite », a déclaré Dave Frederickson, vice-président à la direction des ventes de Long View Systems. « De plus, nos équipes de vente et nos équipes de propositions ont été en mesure d'accroître la productivité, éliminant ainsi la nécessité d'embaucher davantage de ressources. »

Les entreprises qui utilisent un logiciel de gestion des propositions peuvent simplifier le processus de proposition, améliorer la collaboration essentielle entre les équipes et réduire le temps global consacré aux propositions :

71 % des entreprises conviennent que le logiciel de proposition augmente la qualité des propositions

77 % des entreprises conviennent que cela augmente la capacité de fournir des réponses en temps opportun

64 % des entreprises conviennent qu'un logiciel de gestion des propositions facilite la collaboration sur les propositions

Microsoft remporte facilement le titre de meilleure application

Alors que les entreprises mettent en œuvre des stratégies de transformation numérique, le marché des logiciels de gestion des propositions est en hausse. En 2021, la valeur marchande a atteint 1,8 milliard de dollars et devrait atteindre 7 milliards de dollars d'ici 2031, ce qui démontre le besoin croissant de solutions souples, conviviales et efficaces qui peuvent être intégrées à des plateformes populaires comme Microsoft 365.

La moitié des professionnels des propositions, des soumissions et des ventes sondés utilisent Microsoft Word comme application principale lorsqu'ils créent des propositions et des réponses aux demandes de documents. De plus, 80 % des répondants utilisent principalement des applications Microsoft pour remplir des demandes : Microsoft Word (50 %), Microsoft Excel (16 %) et Microsoft PowerPoint (14 %).

Ces constatations montrent que les utilisateurs veulent passer le plus de temps possible à se familiariser avec Microsoft 365 lorsqu'ils travaillent sur des propositions. Par conséquent, il est essentiel que les entreprises mettent en œuvre un logiciel de gestion des propositions qui est intégré à Microsoft 365 afin d'élaborer efficacement des réponses aux DP.

« Nos clients élaborent des milliers de propositions chaque année, ce qui rend la collaboration et l'accès à des outils efficaces essentiels », a déclaré Ray Meiring, chef de la direction et cofondateur de QorusDocs. « Les logiciels de gestion des propositions comme QorusDocs sont conçus pour fonctionner avec des technologies comme Microsoft, ce qui aide les entreprises à rationaliser le développement du matériel et, par conséquent, leur permet de présenter plus de propositions par année, d'augmenter les taux de réussite et d'accroître les possibilités de revenus. Comme les DP continuent d'augmenter d'une année à l'autre pour les entreprises, des outils numériques efficaces continueront d'être essentiels pour simplifier le processus de proposition et obtenir de nouveaux revenus. »

Méthodologie et taille de l'échantillon

Pour le sondage de cette année, QorusDocs a sollicité des réponses de professionnels occupant des postes liés aux propositions, à la TI, au développement des affaires et à la haute direction qui participent à la création de propositions ou qui répondent à des demandes de propositions, à des demandes de renseignements, à des questionnaires de diligence raisonnable ou à des questionnaires sur la sécurité. La cohorte englobait des entreprises de tailles variées provenant de divers secteurs et d'un large éventail de niveaux de revenus. La majorité des répondants représentaient les secteurs de la technologie, des services professionnels et des services financiers, 25 % des entreprises sondées générant plus de 100 millions de dollars de revenus (2021).

Pour en savoir plus, téléchargez le rapport complet .

À propos de QorusDocs

QorusDocs est un logiciel d'élaboration de propositions alimenté par l'IA automatisant la création de réponses de vente stratégiques qui se démarquent et permettent de conclure des contrats. Personnalisées pour chaque client potentiel, les propositions sont professionnelles, conformes à la marque, exemptes d'erreurs, et comprennent des analyses de données qui ont fait leurs preuves pour améliorer les taux d'obtention de contrats. Produisez facilement des propositions de grande qualité qui donnent à votre équipe les meilleures chances de gagner. Pour en savoir plus, visitez http://www.qorusdocs.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1683975/Logo_Full_QD_Logo.jpg

SOURCE QorusDocs

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Personne-ressource pour les médias : Christie Melby, [email protected], 206 282-4923, poste 127