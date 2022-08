OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, ON, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Services aux Autochtones Canada

Un groupe de délégués autochtones de partout au Canada, accompagné de Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a terminé sa visite en Aotearoa-Nouvelle-Zélande.

La ministre Hajdu a voyagé avec une délégation composée de Dawn Madahbee Leach, présidente du Conseil national de développement économique des Autochtones; Brenda Gunn, professeure et directrice de l'enseignement et de la recherche au Centre national pour la vérité et la réconciliation de l'Université du Manitoba; Sharon Nate, directrice générale de l'éducation des Premières Nations Matawa; et Gerri Sharpe, présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada. La ministre Hajdu et la délégation autochtone ont été accueillies et soutenues par les représentants de Te Puni Kōkiri et par le haut-commissariat du Canada en Nouvelle-Zélande.

À mesure que le Canada et Aotearoa-Nouvelle-Zélande renforcent leurs relations étroites et productives, il en va de même pour les peuples autochtones du Canada et les Māori de Nouvelle-Zélande. Au cours de cette visite à arrêts multiples, la ministre Hajdu et les délégués ont rencontré des dirigeants Māori et gouvernementaux afin d'échanger leurs expériences et leurs connaissances sur des sujets comme l'éducation, la prospérité économique, les réactions à la pandémie de COVID-19, la réforme des soins de santé, la reconnaissance des droits et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, entre autres. Les principaux domaines de discussion et d'intérêt du voyage comprenaient le développement social et économique, le rétablissement de la langue, la résilience culturelle, ainsi que la collaboration et le partenariat pour améliorer le mieux-être des peuples autochtones dans les deux pays.

La ministre Hajdu et la délégation ont été officiellement accueillies au Parlement néo-zélandais lors d'un pōwhiri (cérémonie) qui comprenait des discours, des chants et le hongi, une salutation traditionnelle Māori. Après le pōwhiri, la ministre Hajdu, au nom du gouvernement du Canada, et le ministre Jackson, au nom du gouvernement d'Aotearoa-Nouvelle-Zélande, ont signé un arrangement de collaboration autochtone. L'Arrangement favorisera et facilitera la coopération dans les domaines économique, politique, social, éducatif, du bien-être, de la culture et de l'environnement, conformément aux efforts plus vastes déployés pour améliorer les relations entre la Couronne et les Autochtones dans les deux pays. L'Arrangement s'inscrit dans la foulée de l'approbation par le Canada de l'Accord de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones en décembre 2021.

La délégation a également rencontré Te Wānanga o Aotearoa, un établissement d'enseignement postsecondaire et environnement Māori, situé à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Après la réunion, la ministre Hajdu et la délégation autochtone ont rendu visite à Ngāti Toa Rangatira, une iwi (tribu) Māori. Cette visite a porté sur l'autodétermination et l'adoption d'une approche whānau ora (centrée sur la famille) pour la conception et la prestation des services.

D'autres réunions et discussions productives ont eu lieu avec des représentants des Māori et du gouvernement, dont l'honorable Nanaia Mahuta, ministre des Affaires étrangères et du Commerce, et ministre associée du Développement des Māori, et l'honorable Willie Jackson, ministre du Développement des Māori. Avant de quitter Wellington, la ministre Hajdu et la délégation autochtone ont rencontré le Māori Economic Development Advisory Board. Cette réunion a porté sur la façon dont les communautés autochtones sont soutenues et habilitées du point de vue de la famille (whānau), de la communauté, de la résilience, des entreprises et de l'emploi.

La ministre Hajdu et la délégation autochtone se sont ensuite rendues à Auckland, où des réunions avec des dirigeants autochtones et gouvernementaux ont porté sur la santé, le bien-être, le logement et les services sociaux. La réunion avec le Te Whānau o Waipareira Trust, la National Urban Māori Authority et l'agence de mise en service Whānau Ora (santé familiale) a été une excellente occasion de discuter de la mise en service des services, des soins centrés sur la famille et de l'importance de soutenir les Autochtones vivant en milieu urbain.

La délégation a aussi visité Tolaga Bay, où elle a visité une école et discuté du changement climatique, et de la façon dont les leaders locaux des Māori ont protégé les membres de la communauté contre la COVID-19. La ministre et la délégation autochtone ont ensuite rencontré les leaders de Whāngārā Farms, une initiative appartenant aux Māori qui permet à ces derniers de disposer d'une base économique durable pour soutenir leur whānau et leur communauté locale.

Le voyage s'est terminé à Waitangi par une réunion avec les dirigeants du Waitangi National Trust de tout le pays pour bénir l'Arrangement bilatéral au même endroit où le traité de Waitangi a été signé pour la première fois en 1840. Le traité de Waitangi guide les relations entre les Māori et le gouvernement d'Aotearoa-Nouvelle-Zélande.

Tout au long du voyage, la ministre Hajdu et la délégation autochtone ont été chaleureusement accueillies par les Māori locaux, les organismes gouvernementaux et les communautés locales, qui ont démontré une hospitalité et une honnêteté immenses. Les bases de l'établissement de partenariats, de l'échange de leçons apprises et de l'avancement des résultats dans les deux pays ont été établies, et le travail se poursuivra entre le Canada et le gouvernement d'Aotearoa-Nouvelle-Zélande.

Citations

« Prendre ainsi la tête d'une délégation de femmes incroyables a été une source d'inspiration et d'émotion, et a permis de renforcer et d'établir de nouvelles relations avec les habitants d'Aotearoa-Nouvelle-Zélande. Nos rencontres avec les Māori, les agences gouvernementales et les communautés locales nous ont beaucoup appris et ont réaffirmé la nécessité de poursuivre notre travail d'honorer, de respecter et de faire reconnaître les droits des peuples autochtones. L'Arrangement de collaboration autochtone que nous venons de signer permettra à nos deux pays d'effectuer ce travail ensemble de façon officielle. Tēnā koutou à tous ceux qui nous ont accueillis si chaleureusement à Aotearoa-Nouvelle-Zélande, ainsi qu'à la délégation autochtone qui s'est jointe à nous pour ce voyage. Nous avons beaucoup appris les uns des autres. Maintenant, nous allons de l'avant pour créer un meilleur avenir pour les prochaines générations. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« L'approfondissement de la relation entre le Canada et la Nouvelle-Zélande sur les questions de commerce autochtone et la collaboration intergouvernementale est un puissant catalyseur de changement. Le Canada et la Nouvelle-Zélande commencent à comprendre la valeur et la complexité du savoir et de la parenté autochtones. Les communautés autochtones et non autochtones prospèrent lorsque la juridiction et l'autorité autochtones, ainsi que les valeurs culturelles et les langues, sont affirmées et célébrées, lorsque des solutions équitables aux revendications territoriales sont mises en œuvre et lorsque des infrastructures communautaires fiables sont réalisées. Le partage des connaissances en partenariat et la participation accrue des peuples autochtones à l'économie nationale et au commerce international profiteront à l'ensemble du Canada et de la Nouvelle-Zélande. Les relations que nous créons et entretenons aujourd'hui entre les peuples autochtones du Canada et les Māori d'Aotearoa Nouvelle-Zélande contribueront à assurer le bien-être de nos générations futures. »

Dawn Madahbee Leach

Présidente du Conseil national de développement économique des Autochtones

« Aotearoa-Nouvelle-Zélande et le Canada sont deux pays engagés sur un chemin similaire de réconciliation entre les peuples autochtones et l'État. Cette délégation a été l'occasion de renforcer notre partenariat alors que nous travaillons à un avenir déterminé par les voix autochtones. »

Brenda Gunn

Directrice académique et de recherche au Centre national pour la vérité et la réconciliation

« En tant qu'Equay Anishinaabe de la Première Nation Eabametoong, je suis honorée et reconnaissante de participer à ce voyage, de rencontrer ceux d'Aotearoa qui, à l'instar du Canada, continuent de consacrer leurs efforts à la régénération de nos langues et à l'épanouissement des premiers peuples. »

Sharon Nate

Directrice générale de l'éducation, Premières Nations Matawa

« Les événements de cette semaine en Nouvelle-Zélande représentent une avancée positive pour l'équité, la participation et la reconnaissance du leadership des femmes inuites. Alors que les femmes inuites continuent de faire face à d'importants obstacles à leur pleine participation économique, sociale et politique au Canada, la signature de l'Arrangement de collaboration autochtone constitue un point de départ pour établir des liens avec les Māori de Nouvelle-Zélande et communiquer nos expériences et nos pratiques prometteuses sur une scène internationale. Pour l'avenir, nous sommes impatients d'explorer les possibilités de promouvoir les femmes, les filles et les personnes de sexe différent inuites, et d'établir des partenariats solides avec les peuples autochtones des deux pays.

Ce voyage a été très bouleversant, très significatif, très spécial! Les liens que les peuples autochtones ressentent avec la terre, les animaux et l'air ne peuvent être rompus. Ce que nous savons depuis le début des temps, lorsque l'homme est arrivé sur la terre, ce que le créateur nous a donné, nous savons que nous devons le protéger et le donner à nos enfants et petits-enfants, et à tous leurs petits-enfants à venir. Nous sommes les intendants, les gardiens et les enseignants. Ce voyage est un exemple de notre parenté et montre comment nous pouvons faire avancer le reste du monde avec nous, pour prendre soin de ce que nous savons être un don. »

Gerri Sharpe

Présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada

Liens connexes

Arrangement portant sur la collaboration autochtone entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement d'Aotearoa-Nouvelle-Zélande

Le Canada et Aotearoa-Nouvelle-Zélande signent un arrangement portant sur la collaboration autochtone

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande

Haut-commissariat du Canada en Nouvelle-Zélande

Aperçu : Accord de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones

Relations Canada - Nouvelle-Zélande

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]