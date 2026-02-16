Les délais d'attente pour une place en CHSLD au Québec : l'AEPC appelle à une réponse concertée et à des solutions durables

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - En réaction à l'article publié dans les médias portant sur le fait que le délai d'attente moyen pour obtenir une place en centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) dépasse désormais sept mois au Québec, l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) réitère son inquiétude face à la persistance de ces délais. Il invite l'ensemble des acteurs du réseau de la santé à collaborer pour améliorer l'accès aux services d'hébergement de longue durée pour les personnes aînées, alors que 3 476 personnes sont en attente d'une place en CHSLD.

« Derrière ces chiffres se trouvent des personnes, leurs familles et leurs proches aidants qui vivent quotidiennement l'impact de ces longues attentes et des longs délais pour accéder aux ressources adaptées à leur condition. Une situation qui entraîne non seulement une pression accrue sur les établissements hospitaliers, les résidences privées et communautaires ainsi que les ressources intermédiaires qui se retrouvent avec des clientèles qui requiert un niveau de soins plus important, mais compromettent aussi la dignité, la sécurité et la qualité de vie des aînés. », estime Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Des solutions concertées sont indispensables

L'AEPC reconnaît les efforts déployés par le gouvernement depuis 2018 visant à optimiser l'organisation des lits, augmenter le nombre de lits en hébergement de longue durée et réduire les délais d'attente. Cependant, l'AEPC souligne qu'il est impératif :

De rehausser le financement de la composante immobilière des règles générales de financement des établissements privés conventionnés, afin de permettre le développement rapide de places en hébergement de longue durée;

De renforcer les collaborations entre les secteurs public, privé et communautaire afin d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles;

D'investir davantage dans le soutien aux proches aidants et dans des services de transition appropriés pour leur condition.

L'AEPC : un partenaire engagé

En tant qu'association représentant des établissements privés conventionnés de soins de première ligne, spécialisés et de réadaptation, ainsi que de longue durée au Québec, l'AEPC souhaite renforcer le continuum de soins et d'hébergement et introduire davantage de prévisibilité dans la planification des besoins. L'étude d'AVISEO prévoit que d'ici 2035, ce sont plus de 111 000 personnes aînées additionnelles qui auront besoin de soutien à l'autonomie. Une pression énorme qui va s'ajouter sur un réseau qui ne répond déjà plus aux besoins des Québécoises et des Québécois. De ce nombre, les besoins augmenteront fortement chez les 80 ans et plus qui à eux seuls représentent 86 % de l'augmentation totale prévue.

À propos de l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui gèrent 65 établissements offrant un milieu de vie, de soins de réadaptation et de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD, des soins de santé communautaire pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour le volet hôpitaux de réadaptation.

