L'AEPC accueille favorablement la nouvelle Politique de soutien à domicile et appelle à une mise en œuvre concertée avec les partenaires

MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) accueille favorablement l'orientation générale de la Politique de soutien à domicile « Mieux chez soi » qui reconnaît le soutien à domicile comme un pilier essentiel du continuum de soins et de services ainsi que la place des CLSC dans le soutien à domicile.

Dans un contexte marqué par le vieillissement accéléré de la population et par la pression croissante exercée sur le réseau de la santé et des services sociaux, la réussite de cette Politique reposera assurément sur des investissements substantiels, récurrents et prévisibles dans les services de soutien à domicile. L'AEPC rappelle l'importance de garantir l'accessibilité aux services pour l'ensemble des personnes et la continuité des soins partout au Québec. Dans ce sens, nous sommes heureux que les CHSLD soient désignés comme porte d'entrée pour l'accès aux services de soutien à domicile.

L'étude d'AVISEO rendue publique le 20 novembre 2025 à l'occasion de la Journée nationale de concertation des aînés organisée par l'Alliance des milieux de vie pour aînés (AQMVA), estimait qu'à l'horizon de 2035, environ 75 % de la demande pour les 65 ans et plus proviendrait du soutien à domicile, soit les aînés vivant en RPA ou dans un domicile privé autre qu'une RPA, et 25 % proviendront des milieux de vie d'hébergement de longue durée.

Pour une gouvernance locale des soins à domicile

L'AEPC souligne l'importance de revenir à une gestion décentralisée des services de première ligne, en s'appuyant sur l'expertise et l'ancrage communautaire local des Centres locaux de services communautaires (CLSC), comme la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles à Montréal. Un établissement privé conventionné (EPC) dont le modèle de soins communautaires a servi d'inspiration à la fondation des CLSC en 1974. Une gouvernance de proximité qui permet de mieux adapter les services aux réalités locales, qui favorise une meilleure adaptation des services, une coordination plus efficace des acteurs et une réponse plus rapide aux besoins des personnes.

Par ailleurs, l'AEPC souligne que le soutien à domicile doit s'inscrire dans une pratique renforcée de prévention des besoins et de promotion de la santé, visant à agir en amont, à maintenir l'autonomie des personnes et à réduire le recours évitable aux services plus lourds et coûteux.

« La mise en œuvre de la Politique de soutien à domicile doit reposer sur une mobilisation de l'ensemble des acteurs et partenaires du réseau de la santé et du communautaire, dans un esprit de complémentarité et de partenariat. Les établissements privés conventionnés sont prêts à contribuer activement aux travaux à venir afin d'assurer des services accessibles, sécuritaires et de qualité, au bénéfice des personnes et des familles », souligne Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Soulignons que selon le scénario démographique de référence de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), le nombre d'aînés ayant des besoins de soutien à l'autonomie connaîtra une progression marquée entre 2025 et 2035, passant de 289 000 à 400 000 personnes, représentant une hausse de 111 000 personnes.

À propos de l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui gèrent 65 établissements (62 CHSLD, 1 CLSC et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins de réadaptation et de proximité de qualité supérieure. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement nécessitant des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD, des soins de santé communautaire de première ligne pour le volet CLSC et des soins médicaux et spécialisés de réadaptation pour le volet hôpitaux de réadaptation.

