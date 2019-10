Les défis de main-d'œuvre des PME : Partenaire Services RH sera au Centre-du-Québec pour échanger sur les bonnes pratiques en ressources humaines

THETFORD MINES, QC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - La rareté de la main-d'œuvre est aujourd'hui l'enjeu numéro un des employeurs québécois, c'est pourquoi l'adoption de mesures d'attraction et de rétention est déterminante. « Dans ce contexte, une saine gestion des ressources humaines permet de retenir les employés performants de plus en plus en demande et d'augmenter leur productivité. Sachant que chaque démission coûte en moyenne 50 % du salaire annuel du poste à combler en coûts liés au recrutement et à la baisse de productivité, il est capital d'investir dans ses pratiques RH pour fidéliser ses employés et assurer la croissance, voire parfois la survie des entreprises » affirme le vice-président et chef des opérations du CPQ (Conseil du patronat du Québec), Louis Senécal, CRHA, MBA, qui sera de passage cette semaine au Centre-du-Québec à des émissions de radio et à une activité de réseautage pour parler avec les entreprises de leurs défis en RH.

Compte tenu de la pression croissante exercée sur les entreprises par le manque de travailleurs, depuis cet été le CPQ met à disposition des PME Partenaire Services RH, un service d'accompagnement des employeurs en matière de gestion des ressources humaines, fort des connaissances cumulées en 50 ans de travail avec et pour les entreprises québécoises. Ce service s'adresse surtout aux PME, partout au Québec, désirant améliorer leurs processus de façon durable ou bien en raison d'un événement subit et inattendu.

« L'adaptation des entreprises aux exigences sans cesse croissantes du marché de l'emploi représente, plus que jamais, la clé de la réussite. Ceci est particulièrement vrai pour les PME ayant peu (ou pas) de ressources dédiées à la gestion des enjeux de ressources humaines internes. C'est pourquoi nous avons voulu offrir aux employeurs un service de soutien et d'accompagnement personnalisé en RH qui les aide à faire face à leurs défis » affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ.

L'équipe de Partenaire Services RH, en collaboration avec Arsenal Média, invite les PME à une activité gratuite ce jeudi à 17 h au Complexe l'Évasion de Victoriaville, pour discuter des défis de la main-d'œuvre et des bonnes pratiques en ressources humaines. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Aussi, Louis Senécal sera accompagné de Caroline Bourbeau, CRHA, conseillère régionale pour le Centre-du-Québec de Partenaire Services RH, pour parler de ressources humaines aux émissions suivantes :

Mardi 1er octobre, de 7 h 30 à 8 h 30, à PLAISIR 105,5 Thetford Mines (CKLD), avec Jason Caron

(CKLD), avec Mercredi 2 octobre, de 7 h 30 à 8 h 30, à PLAISIR 101,9 Victoriaville (CFDA), avec Samantha Leclerc

(CFDA), avec Jeudi 3 octobre, de 7 h 30 à 8 h 30, à O97, 3, Victoriaville - Thetford Mines (CFJO), avec Luc Cauchon

Pour plus de renseignements sur Partenaire Services RH, veuillez appeler au 1 844-950-PSRH (7774) ou cliquer ici. Ce service est offert avec la participation financière d'Emploi Québec.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

