Équité Association demande à Transports Canada d'adopter de nouvelles normes établies par la UL Standards & Engagement (ULSE)

TORONTO, le 29 août 2023 /CNW/ - Alors que le nombre de vols d'automobiles continue de grimper en flèche au Canada, Équité Association demande à Transports Canada de prendre des mesures fermes pour mettre à jour le Règlement fédéral sur la sécurité des véhicules automobiles du Canada pour adopter les normes de sécurité mises à jour récemment par la UL Standards & Engagement (ULSE).

En plus de coûter des milliards de dollars aux Canadiens chaque année, on sait que le produit du vol de véhicules sert à financer le crime organisé et les activités terroristes, au pays et à l'étranger. Par conséquent, le Canada est devenu contre son gré un pays source pour les véhicules volés qui sont souvent trafiqués afin de financer et d'exécuter des activités criminelles notamment le trafic de drogues, le trafic d'armes, la traite des personnes et le terrorisme international.

Les normes de prévention du vol actuelles prévues par le Règlement fédéral sur la sécurité des véhicules automobiles du Canada sont désuètes. Ces normes n'ont pas été mises à jour depuis leur mise en application en 2007, avant que les technologies concernant le démarrage sans clé et à distance soient introduites dans les véhicules. Étant donné que les véhicules ont évolué pour inclure les innovations et les nouvelles technologies, ce règlement désuet doit être modernisé pour tenir compte des plus récentes technologies antivol.

« En 2007, lorsque ces normes ont été adoptées, on n'a pas tenu compte du démarrage des véhicules à l'aide d'un bouton », a déclaré Bryan Gast, v.-p., Services d'enquête, Équité Association. « Les criminels profitent dorénavant des normes désuètes. Ils peuvent exploiter rapidement et facilement ces vulnérabilités, ce qui a mené à une augmentation importante du nombre de véhicules volés au Canada. »

Dans son document publié récemment, intitulé Standard for Automobile Theft Deterrent Equipment and Systems: Electronic Immobilization, CAN/ULC 338 deuxième édition, l'ULSE offre un ensemble de normes actuelles nécessaires pour que Transports Canada mette à jour et modernise les normes de sécurité concernant les véhicules.

D'une importance particulière, citons la norme concernant l'installation d'un dispositif antivol par les fabricants dans chaque nouveau véhicule. Équité Association recommande que ces dispositifs n'aient jamais plus de trois ans, afin de demeurer à jour avec la technologie antivol moderne.

« Alors que les consommateurs dépensent des dizaines de milliers de dollars pour un nouveau véhicule, ils ne devraient pas s'attendre à engager des frais supplémentaires pour un système antidémarrage de rechange », a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction, Équité Association. « Le vol d'automobile menace la sécurité publique tous les jours. Les Canadiens méritent d'être protégés contre les syndicats du crime organisé qui sont responsables de cette augmentation importante du nombre de vols d'automobiles, et ils devraient être rassurés de savoir que leur véhicule n'est pas à risque en raison des normes désuètes. »

« Notre mission est de rendre notre environnement plus sécuritaire et ces normes font partie de notre mission », a déclaré le Dr David Steel, directeur administratif de l'ULSE. « L'impact que ces normes modernisées auront est possible grâce au soutien de notre comité technique qui offre son temps et son expertise pour le bien de la sécurité publique. »

Pour les provinces où les données sont disponibles, les Canadiens ont connu des augmentations supérieures à 10 % du vol de véhicules en 2022, voici les pourcentages par province :

Ontario , en hausse de 48,3 % par rapport à l'année précédente

, en hausse de 48,3 % par rapport à l'année précédente Québec, en hausse de 50 % par rapport à l'année précédente

Alberta , en hausse de 18,3 % par rapport à l'année précédente (après plusieurs années de baisse)

, en hausse de 18,3 % par rapport à l'année précédente (après plusieurs années de baisse) Canada Atlantique, en hausse de 34,5 % par rapport à l'année précédente

À Toronto seulement, les vols de véhicules ont surpassé les entrées avec effraction comme deuxième crime le plus répandu, en hausse par rapport à l'année précédente.

Vous trouverez le lien pour le document Stantard for Automobile Theft Deterrent Equipment and Systems: Electronic Immobilization, CAN/ULC 338, deuxième édition ici.

À propos d'Équité Association

Équité Association est un organisme national à but non lucratif qui soutient les assureurs de dommages canadiens. Grâce à une analytique poussée, à des pratiques exemplaires en matière de renseignements et à des enquêtes coordonnées, Équité lutte contre le problème qu'est le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables. En offrant un service amélioré et une analytique de la fraude pour la récupération des véhicules et des cargaisons à ses membres, Équité collabore avec les forces de l'ordre, les partenaires et les organisations de l'industrie à protéger les Canadiens contre leur exploitation.

Pour en savoir plus sur Équité Association, parcourez le site https://www.equiteassociation.com/.

Au sujet de UL Standards & Engagement

UL Standards & Engagement est un organisme à but non lucratif qui traduit la science de la sécurité en mesures concrètes grâce à l'élaboration de normes, à des partenariats et au militantisme. Depuis 1903 ULSE a créé près de 1 700 documents portant sur les normes et des lignes directrices pour des produits allant des portes coupe-feu aux véhicules automobiles. L'ULSE épaule l'innovation et accroît la confiance en rassemblant des experts et en informant les décideurs publics et les organismes de réglementation alors que nous visons à obtenir un avenir plus sécuritaire et durable. Pour de plus amples renseignements, parcourez le site ulse.org.

SOURCE Équité Association

Renseignements: Jordan Kerbel, directeur principal, Relations avec les médias, Équité Association, [email protected].