Les coureurs Ski-Doo remportent la première et la deuxième place pour une sixième victoire en sept ans. En Snocross, le succès se poursuit à New York.

VALCOURT, QC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Ski-Doo, marque emblématique de BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOO), est ravie de célébrer une performance exceptionnelle à l'Iron Dog 2026, la course de motoneige la plus longue et la plus difficile au monde. Faisant preuve d'une endurance et d'une précision impressionnantes, Tyler Aklestad et Nick Olstad ont propulsé leurs motoneiges Ski-Doo vers la victoire, remportant ainsi le titre de champions de l'Iron Dog 2026.

Les coureurs Ski-Doo ont dominé les deux premières marches du podium à la course Iron (Groupe CNW/BRP inc.) Les coureurs Ski-Doo contn (Groupe CNW/BRP inc.)

Juste derrière eux, l'équipe n° 5, composée de Zack Weisz et Thomas Davis, a décroché une remarquable deuxième place, permettant à Ski-Doo d'occuper les deux premières marches du podium.

« Je ne peux pas assez vous remercier, les motoneiges étaient incroyables! », a déclaré Aklestad en remerciant l'équipe Ski-Doo. « C'est tellement formidable d'avoir remporté une nouvelle victoire. C'était vraiment un test complet de l'équipement et de l'environnement cette année ».

BRP tient également à féliciter chaleureusement tous les coureurs Ski-Doo qui ont affronté le parcours éprouvant de cette année. L'Iron Dog exige une détermination, une préparation et une résilience hors du commun, et chaque compétiteur qui a pris le départ sur une motoneige Ski-Doo a incarné l'esprit et la ténacité qui définissent la course chez BRP.

Ensemble, ces athlètes ont démontré ce qu'il est possible de réaliser lorsque des coureurs de classe mondiale rencontrent des machines de classe mondiale. Ces coureurs utilisent la MXZ X-RS 600R E-TEC, une motoneige disponible aux consommateurs, plutôt qu'un modèle d'édition limitée ou modifié spécialement pour la course, tels que ceux utilisés par certains concurrents.

L'équipe Ski-Doo attend déjà avec impatience la course de l'année prochaine, alors que le modèle 2027 MXZ X-RS 600RR E-TEC sera équipé du nouveau moteur Rotax 600RR E-TEC, encore plus puissant et plus performant. Les coureurs sont invités à se rendre chez leur concessionnaire Ski-Doo avant le 31 mars pour commander leur motoneige pour l'année prochaine.

Les coureurs Ski-Doo poursuivent sur leur lancée en snocross

Les coureurs Ski-Doo ont continué à briller, à Salamanca, avec Crayden Dillon qui a connu un week-end exceptionnel. Après une solide deuxième place vendredi, la recrue est revenue en force samedi, prenant rapidement la tête et conservant son avance jusqu'à la fin, propulsant sa motoneige Ski-Doo vers une victoire écrasante avec neuf secondes d'avance.

Jordan Lebel, actuellement en tête du classement, a ajouté une nouvelle performance impressionnante à son palmarès cette saison. Malgré un départ en fond de peloton, il a foncé vers l'avant avec son intensité habituelle, pour passer de la huitième à la troisième place en quatre tours et ainsi décrocher son sixième podium de l'année.

Les coureurs Ski-Doo sont sur une lancée, accumulant des victoires et des podiums chaque week-end. Jordan Lebel a donné le ton la semaine dernière à Valcourt avec une performance sans faille, remportant les deux finales Pro et renforçant son statut de figure dominante de ce sport, tandis que Dillon et Theo Poirer ont complété le podium du samedi.

Avec la victoire impressionnante de Dillon ce week-end et la course acharnée de Lebel vers le podium, les coureurs Ski-Doo ont encore prouvé qu'ils imposent la cadence dans la catégorie AMSOIL Pro.

Suivez Ski-Doo Racing sur les médias sociaux, et pour en savoir plus sur l'ensemble des modèles Ski-Doo, visitez le site web www.ski-doo.com .

