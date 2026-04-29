SHENZHEN, Chine, le 29 avril 2026 /CNW/ -- Unilumin s'est maintenue en tête du classement des entreprises cotées en bourse spécialisées dans les écrans LED en termes de chiffre d'affaires pendant trois années consécutives, dépassant les 8 milliards de yuans en 2025, alors même que le marché international n'a progressé que de 1,2 %. Cette surperformance reflète une double stratégie qui équilibre la stabilité opérationnelle et la transformation structurelle. Au cours des trois dernières années, l'entreprise a affiché une croissance constante de ses revenus, soutenue par une activité de base résiliente en matière d'affichage intelligent, une expansion importante du volume d'expédition et des améliorations continues de l'efficacité opérationnelle, y compris la collecte accélérée des comptes clients et la rotation des stocks.

Le chiffre d'affaires d'Unilumin a maintenu une croissance régulière pendant trois années consécutives (source : TrendForce) (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Parallèlement, les moteurs de croissance de l'entreprise évoluent. Les segments haut de gamme tels que les produits Mini/Micro LED, les solutions d'affichage créatives et les applications métasight basées sur l'IA se sont développés rapidement, devenant de nouveaux moteurs de croissance. Pour soutenir cette transition, Unilumin a stratégiquement réduit certaines parties de ses activités traditionnelles d'éclairage tout en augmentant les investissements en R&D, particulièrement en intelligence artificielle. Il s'agit d'une nette transition de la dépendance à la vente de matériel vers un modèle plus intégré de « matériel + logiciel + service ».

Cette double approche de « stabilité et de changement » a renforcé le leadership d'Unilumin dans de multiples dimensions, notamment :

le meilleur rendement des sociétés d'affichage à LED cotées pendant trois années consécutives ;

le plus gros volume d'expéditions parmi ses concurrents cotés en bourse, ce qui témoigne de sa capacité à répondre à tous les types de besoins, qu'il s'agisse d'installations fixes en extérieur ou d'écrans à pas fin ;

une position dominante sur le marché locatif, étayée par des projets prestigieux liés à plusieurs Jeux Olympiques, aux Oscars et à l'Exposition universelle d'Osaka 2025 ;

la position numéro 1 dans la production virtuelle XR, l'un des segments les plus exigeants sur le plan technique et de grande valeur de l'industrie.

Pour l'avenir, l'IA est au centre de la stratégie à long terme d'Unilumin. L'entreprise est en train de se repositionner, passant du statut de fournisseur de matériel d'affichage à celui de créateur d'écosystèmes « Metasight » basés sur l'intelligence artificielle. Grâce à une combinaison de grands modèles exclusifs et à une intégration à des modèles externes de premier plan, l'entreprise développe des plateformes qui prennent en charge les applications d'entreprise et mettent en œuvre de nouveaux modèles d'affaires comme les abonnements à l'IA, la robotique d'affichage intelligente et l'exploitation d'actifs de contenu numérique. Ces initiatives augmentent progressivement la part des revenus récurrents générés par les logiciels.

Alors que l'industrie de l'affichage LED entre dans une phase de concurrence et de consolidation intensifiées, Unilumin fait le pari que « LED + AI » va redéfinir la création de valeur. En harmonisant l'innovation technologique avec l'évolution des demandes du marché, l'entreprise veut faire la transition vers une entreprise technologique axée sur l'IA et façonner la prochaine étape du développement de l'industrie.

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SOURCE Unilumin Group., Ltd.

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