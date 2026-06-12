Unilumin à WOO 2026 London : Concevoir un avenir plus intelligent et plus durable pour le secteur mondial de la publicité extérieure

LONDRES, 12 juin 2026 /CNW/ -- Du 3 au 5 juin 2026, le congrès annuel de l'Organisation mondiale de la publicité extérieure (WOO) est revenu à Londres pour la première fois depuis 1990 - et à une échelle record, réunissant plus de 800 délégués, chefs d'entreprise et experts de plus de 30 pays. En tant que partisan de longue date et l'un des deux seuls commanditaires annuels chinois de la WOO - le seul organisme international dédié à l'industrie mondiale de la publicité extérieure -, Unilumin a participé et présenté ses solutions d'affichage à DEL de premier plan lors de conversations avec des propriétaires de médias, des partenaires technologiques et des opérateurs du monde entier.

Unilumin à WOO 2026 London

Le congrès de cette année s'est concentré sur les forces qui refaçonnent l'OOH - intelligence artificielle, créativité et durabilité - et sur l'évolution qu'elles exigent pour aller vers des solutions plus intelligentes, plus immersives et à plus faibles émissions de carbone, soulignées par le lancement de la calculatrice de carbone Ad Net Zero DOOH. Cette orientation est essentielle à la stratégie d'Unilumin, qui combine la profondeur de l'ingénierie à une philosophie écologique et à faible émissions de carbone tout au long du cycle de vie du produit.

Cet engagement est soutenu par une reconnaissance indépendante. Unilumin est une entreprise de démonstration de l'Usine verte et carboneutre reconnue à l'échelle nationale. En 2023, la société est devenue le premier fabricant d'affichage à DEL à obtenir la certification carbone TÜV SÜD pour les écrans à DEL, une vérification indépendante de l'empreinte carbone des produits tout au long de leur cycle de vie. Elle détient également la certification Green Leaf Mark d'Intertek relative à l'empreinte carbone des produits.

La rigueur technique sous-tend la gamme. Les écrans extérieurs d'Unilumin offrent un accès modulaire pour la maintenance par l'avant et par l'arrière, une protection contre les infiltrations conforme à l'indice IP69K, ainsi qu'une gestion avancée de la dissipation thermique et de l'alimentation électrique. Chaque produit est testé selon les normes de sécurité incendie pertinentes, avec une construction ignifuge qui réduit le risque d'incendie en milieu urbain dense. Certains modèles sont certifiés CEM classe B pour limiter les interférences électromagnétiques.

Ces capacités sont éprouvées sur le terrain - d'un écran de 2 800 m² pour la tour AKH en Arabie Saoudite à une installation 3D anamorphique à Varsovie- grâce à un réseau mondial couvrant plus de 160 pays et plus de 5 600 points de vente et de service. C'est le fondement de la transition d'Unilumin, qui passe de l'exportation de produits à l'exportation d'une marque, de services, d'une fiabilité et d'un véritable partenariat.

L'avenir de la publicité extérieure est plus intelligent, plus écologique et plus immersif. Unilumin construit cet avenir en combinant une solide expertise en ingénierie, une capacité de production à grande échelle et un réseau mondial afin d'aider ses partenaires à transformer l'espace urbain en supports publicitaires performants, durables et générateurs de rendements solides.

Pour en savoir plus, visitez le site www.unilumin.com

SOURCE Unilumin Group., Ltd.

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