BANGKOK, 28 mars 2026 /CNW/ - Récemment, le plus grand projet d'écran transparent d'intérieur en Asie, construit par Unilumin, le chef de file mondial des DEL, a été officiellement achevé au Central World à Bangkok, en Thaïlande. D'une superficie totale de 2 400 mètres carrés, ce projet historique établit une nouvelle référence pour la transformation numérique des complexes commerciaux en Asie du Sud-Est et dans toute la région asiatique.

Le plus grand écran transparent d'intérieur d'Asie au Central World, réalisé par Unilumin (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Le projet utilise l'écran transparent de la série UVF d'Unilumin (10 mm de taille de pixel), qui offre une luminosité de 8 000 cd/㎡, un taux de transparence supérieur à 70 % et une conception légère de seulement 8 kg/㎡. Avec un taux de rafraîchissement de 7 680 Hz et un traitement de 16 bits de l'échelle de gris, l'écran offre des images fluides, subtiles et aux couleurs authentiques et naturelles, même sous une lumière ambiante intense.

Pour s'adapter à la structure architecturale complexe, l'équipe d'Unilumin a mis au point de multiples solutions d'installation structurale, notamment des murs-rideaux d'encadrement, des murs-rideaux à support ponctuel et des méthodes de levage, démontrant ainsi pleinement la souplesse et l'adaptabilité du produit. L'écran bénéficie également une esthétique personnalisée avant-noir, arrière-blanc qui s'intègre parfaitement à la conception du bâtiment.

Lancé en 2023, le projet a nécessité trois ans d'échantillonnage, d'essais et d'optimisation. De la conception aux relevés, l'équipe d'Unilumin a maintenu une communication étroite avec le client, gagnant la confiance grâce à une qualité d'affichage exceptionnelle, une performance stable et une dissipation efficace de la chaleur. Pendant la livraison, les équipes de R&D et de production ont rapidement répondu aux exigences changeantes, effectuant les mises à niveau et les livraisons par lots, tandis que le personnel technique a fourni un soutien sur place.

Adjacent au sanctuaire Erawan, le site accueille en moyenne plus de 400 000 personnes par jour. Élément central visuel du quartier commerçant, cet écran transparent rehausse non seulement l'attrait technologique et l'atmosphère commerciale du complexe, mais est également devenu un spot Instagram populaire pour les touristes. Qu'il s'agisse d'une exposition à la marque, d'un affichage de contenu ou d'une présentation d'art public, le projet démontre une immense valeur commerciale et une influence sociale.

À propos d'Unilumin

Unilumin est un chef de file mondial des écrans LED, les produits d'éclairage et les solutions intégrées Metasight, classé parmi les 500 marques asiatiques les plus populaires pendant trois années consécutives, opérant dans plus de 160 pays avec des centres de R&D en Chine, au Japon et aux États-Unis, et la plus grande base de fabrication de DEL intelligente au monde. Unilumin a réalisé une série de projets marquants, comme le plus grand écran holographique au monde à Spring Cocoon, les mégaprojets immersifs de 22 000 mètres carrés Riyadh Season et Boulevard World en Arabie saoudite, et le premier écran de cinéma à DEL à l'acoustique transparente au monde.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.unilumin.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2943891/Asia_s_Largest_Indoor_Transparent_Screen_Central_World_Unilumin.jpg

SOURCE Unilumin Group., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Jingyi Yao, [email protected]